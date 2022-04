Italiana uccisa in Lussemburgo: svolta nelle indagini sull’omicidio di Sonia Di Pinto, morta in un ristorante

Svolta nel caso di Sonia Di Pinto, la 46enne italiana uccisa in Lussemburgo il cui corpo senza vita è stato trovato nel seminterrato del locale in cui lavorava.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne italiana trovata senza vita nel ristorante in cui lavorava, in Lussemburgo, il giorno di Pasqua. Il corpo della donna sarebbe stato trovato nel seminterrato del locale e ora, settimane dopo l’inizio del giallo, gli inquirenti avrebbero stretto il cerchio intorno a chi l’avrebbe uccisa.

Italiana uccisa in Lussemburgo: svolta nelle indagini sull’omicidio di Sonia Di Pinto

L’inchiesta sulla morte di Sonia Di Pinto in Lussemburgo avrebbe registrato un importante passo avanti e gli inquirenti sarebbero arrivati a un punto di svolta. Lo riporta l’Ansa, secondo cui 3 persone sarebbero state arrestate per l’omicidio della 46enne di Petacciato (Campobasso) trovata senza vita nel seminterrato del ristorante in cui lavorava.

Uccisa, stando alla ricostruzione finora emersa, la notte di Pasqua. Una lesione alla testa, individuata nell’immediatezza del ritrovamento del cadavere, aveva indirizzato le indagini sui binari di un’aggressione sfociata nel sangue.

Morte di Sonia Di Pinto in Lussemburgo, 3 arresti per l’omicidio: la ricostruzione

Stando alle informazioni riportate dall’agenzia di stampa, che cita l’ufficio del pubblico ministero locale, le indagini avrebbero finora permesso di raccogliere elementi a conferma dello scenario di una rapina finita male.

Le persone arrestate sarebbero 3 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, fortemente sospettati di un coinvolgimento nel delitto.

Nell’ambito dell’esecuzione degli arresti sarebbero state condotte alcune perquisizioni, ma non è al momento chiaro cosa sia emerso da questa attività investigativa.

Un decisivo impulso alle indagini sarebbe arrivato dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale in cui poi è stato scoperto il corpo della 46enne.

Sequenze che mostrerebbero il momento in cui i malviventi aggrediscono la donna.

Poco dopo la morte di Sonia Di Pinto, il compagno aveva affidato ai social un messaggio straziante: “Non posso ancora crederci… – aveva scritto su Facebook dopo la tragedia –, eravamo felici, mi hanno strappato l’anima, sei stata sempre la migliore tra noi due, non riesco ad accettarlo“.