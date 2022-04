Rocky III stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità del terzo film della saga con Sylvester Stallone

Venerdì 29 aprile 2022 su Italia1 continua la programmazione di tutto ciclo che racconta le gesta del pugile più famoso della storia del cinema. A partire dalle ore 21:20 va in il terzo capitolo della saga dal titolo di Rocky III, dove il personaggio interpretato da Sylvester Stallone, che in questo film ricopre nuovamente il ruolo del regista, se la vedrà con un nuovo avversario non meno temibile degli scorsi film. La fama sembra aver portato al settimo cielo Rocky Balboa che dopo aver vinto Apollo Creed è il nuovo campione del mondo ma la vita è pronta a sferrarli dei nuovi ganci in faccia quando prima viene battuto da una nuova promessa del pugilato e poi deve salutare per sempre l’amato manager.

Rocky III: le curiosità e il cast del film

Rocky III è una pellicola del 1982 scritta, diretta ed interpretata da Sylvester Stallone, secondo sequel del fortunato Rocky in onda sempre su Italia1 qualche settimana fa.

Il film fu un successo al botteghino oltre che per la trama e la nuova sfida postasi di fronte al pugile più famoso del cinema anche per la canzone che fa da colonna sonora dal titolo di Eye of the Tiger del gruppo dei Survivor. Il pezzo è diventato un cult indimenticabile che ancora oggi riecheggia tra radio e televisioni infondendo grande carica, e valse alla pellicola due nomination nelle cerimonie più importanti nel panorama cinematografico come gli Oscar ed i Golden Globe.

Al fianco dell’attore nel cast fisso della saga ritornano i famosi Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers e Burgess Meredith mentre come new entry agguerrite troviamo Mr. T nel ruolo di Clubber Lang e il campione di wrestling Hulk Hogan nel ruolo di Labbra Tonanti.

Rocky III: la trama della pellicola

Le vicende del film riprendono dalla conclusione della seconda pellicola quando Rocky diventa campione del mondo dei pesi massimi dopo aver sconfitto Apollo Creed.

La fama però giocherà un brutto scherzo al campione che subisce una inaspettata sconfitta da un astro nascente del pugilato.

Finito al tappeto sul ring anche fuori dalla palestra la sua vita non va alla grande quando deve salutare per sempre l’amato manager. Servirà l’aiuto delle persone a lui care oltre a quello di Creed per rimetterlo in piedi ed andare all’assalto della cintura.