Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, il sindaco di Portofino accende le speranze sul matrimonio

Aria di matrimonio in casa Mediaset per la coppia formata da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Le voci sulle loro presunte nozze girano da molto tempo ormai, anche se la gran parte di esse sono sempre state smentite. A riaccendere la speranza però ora è il sindaco di Portofino con alcune importanti rivelazioni.

Matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: le parole del sindaco di Portofino

È il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, a rendere l’ipotesi di un matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sempre più concreta. Al settimanale Nuovo, infatti, il primo cittadino della località sulla Riviera Ligure, ha dichiarato: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze.

Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte“. I due, infatti, sono una delle coppie più amate del panorama Mediaset; stanno insieme da più di 20 anni, dal lontano 2001, e dal loro amore sono nati due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

Pier Silvio Berlusconi: la nuova proprietà a Portofino

Dalla frase del sindaco di Portofino riportata si deduce che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin abbiano comprato una nuova proprietà proprio in questa località.

Sembra infatti che di recente, il figlio dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi, abbia concluso tutte le trattative per acquistare Villa San Sebastiano. La Villa in questione con i suoi oltre 1000 metri quadrati conta 15 camere da letto, 11 bagni e 1,3 ettari di giardino con vigneti e uliveti.Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi a Portofino, d’altronde, già ci abitano ed amano molto frequentare la cittadina. L’idea di un matrimonio nella località ligure, quindi, non sembra essere del tutto così remota.