Carmen Russo: a che età è diventata mamma, l’amore per la figlia Maria e la gravidanza dopo un lungo percorso

Carmen Russo è una delle star indiscusse della televisione italiana. Da decenni sulla cresta dell’onda, la ballerina, negli ultimi anni, è stata anche protagonista di alcuni reality show. Tra questi, anche la sesta e fortunata edizione del Grande Fratello Vip6.

Nel corso di questa sua partecipazione al programma televisivo di Mediaset, Carmen Russo ha ricevuto la gradita visita del marito Enzo Paolo Turchi e ha parlato spesso dell’amata figlia Maria. La gravidanza della showgirl, però, è arrivata dopo un lungo percorso.

Carmen Russo ha partorito Maria a 53 anni, grazie alla fecondazione assistita.

Carmen Russo mamma: chi è la figlia della star e di Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono sposati da quasi quarant’anni e rappresentano una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti dietro le quinte di alcune trasmissioni televisive e si sono sposati il 25 giugno 1987. La famosa coppia, però, ha accolto la nascita della prima figlia, Maria, solo il 14 febbraio del 2013.

Quando ha partorito, Carmen Russo aveva 53 anni e il marito ben 62. La sua gravidanza ha destato scalpore perché arrivata in età avanzata. La ballerina aveva annunciato il lieto evento attraverso le pagine del settimanale Chi, come riportato da Vanity Fair: “So che alcuni pensano che alla mia età non avrei dovuto, ma ho voluto questo bimbo con tutta me stessa.

In cuor mio farò il massimo per vivere il più a lungo possibile, finché avrò aria nei polmoni“.

Adesso, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha nove anni ed è stata, già, protagonista di diversi momenti televisivi.

La gravidanza di Carmen Russo e la fecondazione assistita

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno avuto la piccola Maria dopo un lungo percorso. Infatti, la coppia ha più volte rivelato di aver cercato a lungo un figlio in modo naturale, senza mai raggiungere l’obiettivo.

In seguito, i due esperti di danza hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita: “Lo so che ho 53 anni, ma che male c’è?

Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi, ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa. Nutrivo il desiderio di diventare mamma da sempre, ma il bambino non voleva arrivare in modo naturale, così sono ricorsa alla fecondazione assistita“.

Carmen Russo ha raccontato, in diverse interviste il suo doloroso percorso per diventare mamma e si è fatta paladina della maternità in età avanzata.

La ballerina, comunque, vede la sua esperienza come un’eccezione e suggerisce di cercare la gravidanza da giovani, come riportato da Il Giornale: “Però io dico che è meglio fare i figli da giovani. È giusto così… Ci possono essere delle eccezioni, in modo che delle donne come me non si possano privare di diventare mamme“.