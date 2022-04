Carmen Russo insieme alla figlia Maria a Verissimo: il messaggio per la piccola e per il suo futuro

Intervista emozionante per Carmen Russo e la figlia Maria nel salotto di Verissimo. La showgirl parla del loro rapporto e svela cosa realmente desideri per la sua piccola e il suo futuro.

Intervista madre-figlia per Carmen Russo e la sua Maria nel salotto di Verissimo. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip6 si racconta a cuore aperto al fianco della figlia, parlando del loro rapporto simbiotico e dell’amore per la loro famiglia. Al termine dell’intervista, la showgirl rivela cosa realmente desideri per sua figlia e per il suo futuro, rivolgendole un messaggio di incoraggiamento per ricercare la propria strada.

Carmen Russo assieme alla figlia Maria a Verissimo: emozionante intervista madre-figlia

Carmen Russo negli anni ha rilasciato numerose interviste nel salotto di Verissimo, raccontandosi a 360° tra carriera e vita privata.

Questo pomeriggio, però, al suo fianco è presente una persona alquanto speciale: la figlia Maria, avuta dal matrimonio con Enzo Paolo Turchi. In studio da Silvia Toffanin mamma e figlia si raccontano a cuore aperto, coccolate anche dalla compagna del loro cagnolino, dal quale non si sono volute staccare nemmeno in questa speciale ospitata televisiva.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip parla del rapporto simbiotico con la figlia Maria, fortemente voluta sia da lei che da Enzo Paolo Turchi. L’amore viscerale insito nella loro famiglia è perfettamente descritto dall’emozione dell’ex ballerina, che dedica alla bambina dolcissime parole: “La amo, non mi sembra ancora vero“.

Carmen Russo e il sogno per la figlia Maria: “Che possa realizzare quello che vuole“

Al termine dell’intervista Carmen Russo si sbilancia raccontando cosa realmente desideri per la sua piccola Maria e per il suo futuro.

La showgirl a cuore aperto confessa: “Sogno che lei possa realizzare quello che vuole. Che lei riesca a scoprire la sua passione, quello che veramente desidera, perché il massimo secondo me è riuscire a fare quello che tu ti senti veramente di fare.

Se vorrà fare una cosa, che la faccia, che riesca a capire cosa realmente vuole. Perché solo così si può essere felici e raggiungere l’obiettivo“.

Silvia Toffanin rivolge la medesima domanda alla piccola Maria, che svela cosa le piacerebbe fare da grande: “Diventare batterista“.