Nunzio Stancampiano eliminato da Amici, la dedica ad Alessandra Celentano: “Per lei avrei fatto di tutto”

Gli allievi di Amici mettono in mostra il loro talento nel canto e nel ballo, nel corso delle diverse puntate del talent show. Tra i vari alunni della scuola di Mediaset, Nunzio Stancampiano si è fatto notare non solo per la bravura nella danza latina, ma anche per il suo carattere e la sua parlantina.

Dopo diversi ballottaggi e aver eliminato LDA, nell’episodio serale del 30 aprile, Nunzio Stancampiano è stato definitivamente eliminato dalla scuola di Mediaset.

Nunzio Stancampiano lascia la scuola di Amici

Nunzio Stancampiano si è battuto al ballottaggio finale, della puntata del 30 aprile, contro Albe.

Il ballerino di danze latino-americane è stato eliminato dalla scuola, come comunicato da Maria De Filippi: “Questa sera Nunzio non ce l’hai fatta“. La conduttrice televisiva ha salutato con molto affetto l’allievo: “Nunzio mancherai a tutti qua“.

Anche Raimondo Todaro ha salutato con commozione il ballerino, svelando di avere un rimorso nei suoi confronti: “Rimorso… Se fossi entrato a settembre… Avrai un futuro”.

Nunzio Stancampiano ha parlato, comunque, di vittoria: “Giusto che io oggi vado via… Amici a settembre è stata la sconfitta più grande della mia vita… A oggi è la vittoria più bella di tutte“.

I ringraziamenti di Nunzio Stancampiano ad Amici

Nunzio Stancampiano non è più un allievo della scuola di Amici. Il ballerino ha voluto fare dei ringraziamenti, in primis, al suo maestro Raimondo Todaro: “Devo ringraziare in primis Raimondo… Con me si è comportato da signore… Lo reputo come un fratello e un padre… Possibilità di vivermi la più bella esperienza della mia vita“.

Nunzio Stancampiano ha espresso delle parole importanti anche per i compagni di scuola: “Voglio ringraziare questi ragazzi che sono qua… Mi avete fatto sentire veramente a casa… Non c’è una persona che veramente mi sta antipatica”.

Il ballerino ha ringraziato, soprattutto Sissi: “Sei stata la mia migliore amica qui dentro“.

L’allievo ha parlato di Maria De Filippi come di una mamma: “Devo ringraziare a te… Ti sei presa cura di me, forse solo come mamma e nonna fanno… Ti preoccupavi se Nunzio stava male… Quando si faceva le paranoie… Veramente una mamma“. Ma Nunzio Stancampiano non ha dimenticato, nemmeno, la maestra Alessandra Celentano: “Per ultima, ma non per importanza… Bellissima donna, grande maestra e una grande professionsita… Il merito di mettere Nunzio in competizione con sé stesso… Per lei avrei fatto di tutto… La porterò sempre nel mio cuore… Se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita“.