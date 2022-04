LDA eliminato da Amici, ma spicca il volo: l’importante occasione per il figlio di Gigi D’Alessio

La scorsa puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha visto un’eliminazione del tutto inaspettata e che il pubblico fa ancora fatica a digerire. È stato infatti il turno di LDA, che ha dovuto abbandonare per sempre il celebre talent di Canale 5. Appena uscito dalla casetta di Amici, però, il figlio di Gigi D’Alessio ha ricevuto un’importante sorpresa per il suo futuro e per la sua musica.

LDA esce da Amici e firma il suo primo contratto discografico

Come spesso afferma la padrona di casa Maria De Filippi, Amici è una vetrina, un trampolino di lancio e l’eliminazione dal talent non significa necessariamente il capolinea, ma la partenza per un’importante carriera.

LDA, infatti, è stato eliminato alla sesta puntata del serale del talent perdendo il ballottaggio con il ballerino Nunzio, ma ha già spiccato il volo. Dopo gli importanti traguardi già raggiunti ad Amici – come il suo Disco di Platino – infatti, ad attenderlo fuori dalla casetta ha trovato un importante contratto discografico che sicuramente gli cambierà la vita. Luca D’Alessio ha, infatti, appena firmato il suo primo contratto discografico con la Sony Music Italia che su Instagram ha dato il suo caloroso benvenuto al nuovo membro dell’importante famiglia musicale lanciando anche Bandana, il nuovo singolo di LDA.

Il profilo ufficiale della casa discografica, ha infatti scritto: “Bandana, il nuovo singolo di LDA fuori ovunque. Benvenuto in famiglia”.

LDA lancia il nuovo singolo Banda

Anche LDA stesso ha voluto promuovere l’uscita su tutte le piattaforme digitali del suo nuovo singolo Bandana tramite alcuni post sul suo profilo Instagram ufficiale.

Come didascalia di una foto, infatti, il giovane cantante scrive “Bandana fuori a mezzanotte. Siete pronti a sventolare le bandane quest’estate? (…) IO SI”.

Poco dopo pubblica anche un video in cui scrive: “Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto facciamo volare le bandane per tutta l’estate”.

Sicuramente questa nuova avventura con la Sony aiuterà LDA a concentrarsi per scrivere nuova musica e, in seguito, a far uscire il suo primo album di inediti.