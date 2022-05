Roby Facchinetti ricorda commosso Stefano D’Orazio a Domenica In: “Non ci si abitua a certe mancanze”

Domenica In ricorda oggi pomeriggio il compianto Stefano D'Orazio attraverso le parole di Roby Facchinetti: il cantante in studio racconta commosso la mancanza per il collega.

A Domenica In va in scena un commosso ricordo di Stefano D’Orazio, l’indimenticabile batterista dei Pooh. In studio da Mara Venier è presente Roby Facchinetti, che oggi spegne 78 candeline e per il quale è stata organizzata un’intervista ricca di sorprese e messaggi d’affetto. Ma non poteva mancare un’intimo spazio dedicato al compianto collega, con il cantante che confessa: “Non ci si abitua a certe mancanze“.

Roby Facchinetti e il percorso dei Pooh nel corso degli anni

Domenica In festeggia oggi pomeriggio il compleanno di Roby Facchinetti attraverso un’intervista ricca di sorprese e video-messaggi d’affetto.

Il frontman dei Pooh ripercorre la storia del gruppo, che resta ancora oggi indelebile nel suo cuore e nei suoi ricordi: “Se non avessimo avuto quel rapporto molto speciale, non potevamo fare nulla di quello che abbiamo fatto. Credo che questo aspetto sia per me più importante della musica“.

Un percorso nella musica che ha segnato un’intera generazione. Roby Facchinetti lo ricorda con estrema commozione, svelando di sognare i suoi affezionati colleghi ogni notte: “Il nostro percorso è stato talmente bello, siamo riusciti grazie alla nostra forza a raggiungerli questi risultati.

80 milioni di dischi sono numeri impressionanti, abbiamo fatto oltre 3.000 concerti. Quando vedo queste immagini mi si apre il cuore, ogni immagine riguarda un momento, una situazione. I Pooh li sogno ogni notte, sono entrati talmente dentro la nostra vita: è stata una storia molto importante e forte“.

Roby Facchinetti commosso per Stefano D’Orazio: il ricordo a Domenica In

Inevitabile, a seguire, un commosso ricordo di una persona per Roby Facchinetti davvero speciale, Stefano D’Orazio: “Stefano manca molto, a tutti, alla moglie, a noi, perché lui era talmente particolare, eccezionale, in tutte le cose che faceva, che riusciva a lasciarti dentro qualcosa di importante e di suo.

Figurati noi, che l’abbiamo vissuto per 40 anni“.

Il cantante ricorda l’ultima telefonata con il collega: “Mi aveva annunciato di avere questo Covid, lì avevo capito che purtroppo aveva poche possibilità“.

Ma a scatenare le emozioni in studio è una clip su Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio e il brano Rinascerò, Rinascerai dedicato a Bergamo durante la pandemia. Al termine del filmato il pubblico in studio rivolge un lungo e commosso applauso al compianto batterista, mentre Mara Venier e Roby Facchinetti con gli occhi lucidi si guardano fissi in silenzio.

“Non ci si abitua a certe mancanze – spiega a seguire il frontman dei Pooh – soprattutto quando pensi al mai più. Questo mai più mi distrugge e non riesco ad accettarlo, questa è la parte che più mi fa male. Le persone della mia vita continuano comunque ad esserci, io lo avverto“.