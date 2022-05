Bambino di 4 anni guida l’auto della madre: voleva fare “un giro”, si schianta contro due auto

Il bambino di 4 anni avrebbe guidato l’auto di sua madre per “fare un giro”. La corsa del bambino si sarebbe conclusa poco dopo con uno schianto contro due auto parcheggiate in strada, prima di allontanarsi a piedi dalla scena. A riferirlo è la polizia tramite un post condiviso sui social.

Bambino di 4 anni ruba l’auto della madre

“Abbiamo trovato il nuovo Max Verstappen”, si legge nel post condiviso dalla polizia di Utrecht, in Olanda, riferendosi ad un famoso pilota olandese. A quanto si apprende, le forze dell’ordine sarebbero intervenute su indicazione di un passante che avrebbe trovato un bambino vagare a piedi nudi, in pigiama.

Il piccolo sarebbe prima stato preso in cura dal passante, per poi essere affidato ai paramedici che ne avrebbero appurato la perfetta forma fisica. I medici gli avrebbero donato anche un orsetto di peluche per aiutarlo a sentirsi più tranquillo. Non c’era, però, traccia dei genitori e allora il bambino di 4 anni sarebbe stato condotto in questura “per bere una cioccolata calda”.

Bimbo ruba l’auto della madre: il post della polizia

Una volta condotto il piccolo in questura, però, sarebbe giunta un’altra segnalazione, in merito ad un incidente. Un’auto, senza conducente, ne avrebbe urtate altre due parcheggiate in strada.

Appurato che la madre del piccolo era anche la proprietaria dell’auto, avrebbero passato la donna al bambino che si sarebbe messo ad imitare la guida di una macchina.

Una volta tornati al veicolo, in compagnia anche del padre del bambino di 4 anni, è stato chiesto al piccolo di mostrare come l’auto funzionasse. Lui “ha aperto l’auto e inserito la chiave nel quadro”, avrebbe poi avviato la macchina, “spostato il piede sinistro sulla frizione e premuto l’acceleratore”. La polizia avrebbe, infine, ricostruito la vicenda.

Il bambino di 4 anni ha rubato l’auto della madre, per andare a fare un giro, subito dopo che il padre era uscito per andare a lavorare.

La vicenda si è conclusa senza nessun ferito e nessun grave danno.