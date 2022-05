Il paradiso delle signore anticipazioni: Teresa riesce a diventare una Venere. La trama

Il paradiso delle signore va in onda martedì 3 maggio 2022 con il secondo episodio della sua prima stagione. Scopri le anticipazioni della trama della puntata in replica.

Il secondo appuntamento settimanale con Il paradiso delle signore va in onda martedì 3 maggio 2022 ovviamente su Rai1. A partire dalle ore 15:55 il pubblico della soap si troverà di fronte al secondo episodio in assoluto del prodotto targato Rai Fiction già andato in onda nel lontano 2015 quando la serie ambientata a Milano non era nemmeno una striscia quotidiana. La protagonista della puntata sarà Teresa Iorio, giovane siciliana arrivata nella grande città per aiutare lo zio in difficoltà, che riuscirà a farsi assumere nel magazzino nel ruolo della Venere dopo una dura selezione.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani martedì 3 maggio

L’avvicinarsi delle vacanze estive per Rai1 ha fatto si che il mese di maggio diventasse l’occasione giusta per proporre le repliche de Il paradiso delle signore, con il secondo episodio della soap che trova posto nel pomeriggio di martedì 3 maggio 2022 a partire dalle ore 15:55.

Teresa sarà una grande protagonista della puntata che la vedrà assunta nel magazzino di moda come commessa. La giovane e spigliata siciliana si farà apprezzare per intelligenza e caparbietà tanto da conquistarsi il posto tra le ammirate Veneri del Paradiso che le consentirà anche di poter aiutare lo zio.

L’arrivo del padre a Milano potrebbe però mandare in aria i suoi lucenti piani futuri.

Per la sua assunzione un ruolo fondamentale è stato ricoperto da Vittorio Conti, pubblicitario del magazzino con l’intenzione di svecchiare quel posto dai retaggi del passato.

Intatno Pietro sta provando a conquistare la bella Andreina, anche se sembrerà esserci dietro qualcosa visto che è la figlia del banchiere con il quale è indebitato.

Monica nonostante le sue macchinazioni che la porteranno a letto con il Conti pur di essere assunta, non diventa una Venere e lascia campo alla giovane Teresa che dovrà entrare nelle grazie dei clienti e della capocommessa Clara.

Proprio quando la giovane è felice e pronta a costruirsi una carriera nel magazzino troverà a Milano il padre pronto a riportarla in Sicilia.