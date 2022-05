Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi anticipazioni: Beatriz Marino faccia a faccia con l’ex Roger Balduino

L’isola dei famosi torna in onda con Ilary Blasi nella prima serata di lunedì 2 maggio 2022. Scopri le anticipazioni della nuova puntata in onda su Canale5.

La tredicesima puntata del reality show più selvaggio della televisione sarà condotta ovviamente da Ilary Blasi ed andrà in onda come sempre su Canale5. L’isola dei famosi torna sugli schermi degli italiani lunedì 2 maggio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino mentre dall’Honduras coordinerà le operazioni tra prove e nuove nomination oltre che dell’apprezzato inviato Alvin. Il pubblico si troverà di fronte al confronto tra gli ex fidanzati Beatriz Marino e Roger Balduino e la sua nuova fiamma Estefania mentre i nominati si daranno battaglia per non dover terminare la loro avventura in Honduras.

Chi dovrà abbandonare la Palapa per andare a Playa Sgamada tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind? Uno dei tre naufraghi se la dovrà vedere con le tre agguerrite concorrenti che popolano il limbo della trasmissione per non essere eliminato definitivamente.

L’isola dei famosi: il tredicesimo appuntamento

Il reality show va in onda lunedì 2 maggio 2022 su Canale 5 con la nuova puntata condotta da Ilary Blasi che metterà a dura prova il gruppo di naufraghi rimasti in gara. Dopo lo sbarco di Licia Nunez a Playa Sgamada, che ha raggiunto Ilona Staller e Lory Del Santo, sarà il tempo di accogliere il nuovo concorrente a rischio eliminazione tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind.

Chi tra di loro dovrà abbandonare l’isola dopo l’esito del televoto flash?

I fan lo scopriranno a partire dalle ore 21:30 nel racconto accompagnato dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e dall’apporto fondamentale dell’inviato Alvin.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della nuova puntata

Le anticipazioni della nuova puntata riportate da mediasetplay.it riportano dello sbarco in Honduras di Beatriz Marino per un faccia a faccia con l’ex fidanzato Roger Balduino e la sua nuova fiamma Estefania Bernal.

Successivamente Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione che potrebbe poi premiarli con una importante ricompensa. Verso il finire della puntata i naufraghi si batteranno in una prova che determinerà il primo nominato di puntata in attesa delle nomination coordinate da Alvin.