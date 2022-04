Confronto per il triangolo amoroso Roger, Estefania e Beatriz all’Isola: “Dimentica anche il mio indirizzo”

Triangolo amoroso all’isola dei Famosi. I protagonisti sono Roger Balduino, la sua ex fidanzata Beatriz ed Stefania Bernal di cui il naufrago si è infatuato. Il confronto in puntata.

Ai naufraghi dell’Isola dei Famosi può anche succedere di infatuarsi di qualche altro naufrago durante la loro avventura in Honduras. È quello che è successo a Roger Balduino con Estefania Bernal. Lui, però, forse, prima della partenza, non aveva messo bene le cose in chiaro con la sua ex fidanzata Beatriz. Nella puntata andata in onda in prima serata su Canale 5 è avvenuto un confronto tra il triangolo amoroso composto da Roger, Estefania e Beatriz.

Roger Balduino infatuato di Estefania Bernal

Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto parlare in privato con Roger per discutere su ciò che il naufrago prova per Estefania e allo stesso tempo farlo confrontare con la sua ex fidanzata Beatriz presente in studio in quel momento.

La conduttrice ha chiesto al naufrago: “Roger sei innamorato di Estefania?”. A questa domanda il modello ha risposto: “Innamorato è una parola troppo forte, però lei mi piace davvero, lunedì forse l’ho provato, vincendo tutte e 2 le prove, che voglio stare vicino a lei”. I due, infatti, si sono anche scambiati un bacio appassionato.

A questo punto, però, Ilary gli ha rivelato: “L’isola fa uscire tutti gli altarini, c’è una persona che non si aspettava questo comportamento da te, è un po’ delusa.

(…) Parlo di Beatriz, lei è in studio con noi e ha delle cose da dirti”.

Il confronto tra Roger Balduino e l’ex fidanzata Beatriz

In seguito, è iniziato un confronto tra Roger Balduino e la sua ex fidanzata Beatriz. Lei affranta e arrabbiata ha dichiarato: “Sto vedendo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che mi hai detto. (..) Ti conosco, so che quando esci da lì vieni da me sicuramente. (..) Come ti dimentichi tutto così velocemente devi dimenticare anche il mio indirizzo. Divertiti, ora anche io mi diverto”.

A queste dure affermazioni Roger ha cercato di spiegare meglio la situazione sia a Beatriz, ma anche ad Ilary Blasi, a tutti i presenti e a tutto il pubblico: “A Beatriz ho sempre detto che mi piace, che mi è sempre piaciuta però nella vita le cose cambiano.

Stando qua, fuori dal mondo, da solo, mi sono preso di Estefania e mi dispiace. (…) Io e Beatriz abbiamo una storia lunga da anni, ci siamo lasciati da 8 o 9 mesi, però siamo sempre usciti da amici”.

In studio però si sono alzate un po’ di polemiche e Beatriz ha sostenuto che in realtà Roger le ha sempre fatto intendere che ci fisse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Beatriz, infatti, ha continuato a sostenere che: “Sei veramente un bugiardo. Sai che ciò che dico io lo posso provare. Tu non stai dicendo la verità. Che mi ami, che ti mancavo, che mi volevi vedere dopo l’Isola. Tu dici che ami una persona e dopo una settimana ti trovi innamorato di un’altra”.

Nel duro e un po’ caotico confronto fra i due ex fidanzati è intervenuta anche Vladimir Luxuria, opinionista all’Isola dei Famosi, che ha interrotto i discorsi di Roger dicendo: “Tu hai detto una cosa grave.

Tu hai detto ‘tu (Beatriz, ndr) mi piaci, però sono qua da solo, c’era Estefania, l’ho trovata e mi sono messo insieme’ ma che ragionamenti sono?”.

In difesa di Roger è intervenuta la stessa Ilary Blasi sostenendo che: “Però ha anche detto che nella vita si cambia e che può succedere di tutto. (…) Roger però tu sei partito single, poi sull’Isola hai incontrato Estefania e le cose cambiano”.

Il confronto tra Estefania Bernal e Beatriz

Il momento dedicato a questo triangolo amoroso si è concluso con un piccolo confronto tra Estefania Bernal e Beatriz.

Estefania seduta vicino a Roger insieme agli altri naufraghi ha dichiarato ad Ilary Blasi: “Della sua ex fidanzata avevamo parlato (…) però non sapevo questa cosa che lui le aveva detto di rivedersi dopo l’Isola.

Dopo devo parlare con lui. Forse lo sta facendo per fare pubblicità a lei”.

Quest’ultima frase ha fatto infuriare Beatriz che alla naufraga ha replicato: “Io conosco Roger da 4 anni e sono stata con lui da 2 anni. Tu lo conosci da 3 settimane”.