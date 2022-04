Antonio Zequila incastra Estefania Bernal e Roger Balduino a L’Isola dei Famosi: “Tutto falso”. Il retroscena

Antonio Zequila non crede affatto al bacio tra Estefania Bernal e Roger Balduino a L'Isola dei Famosi. L'ex naufrago rivela un retroscena che incastrerebbe la coppia.

Antonio Zequila stronca senza giri di parole il flirt tra Roger Balduino ed Estefania Bernal a L’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del reality, primo eliminato di questa edizione, ha espresso seri dubbi sulla coppia e sulla veridicità del loro sentimento, raccontando anche un retroscena risalente al periodo prima dell’inizio del reality: la sua versione dei fatti.

Estefania e Roger sempre più vicini: i dubbi di Antonio Zequila

A L’Isola dei Famosi, nell’ultima puntata andata in onda lunedì sera, a prendersi la scena sono stati soprattutto Roger Balduino ed Estefania Bernal. Dopo alcuni giorni di conoscenza e di graduale avvicinamento, la coppia si è lasciata andare alla passione con un bacio in diretta in Palapa durante la puntata.

Ilary Blasi voleva vederci chiaro sulla questione e, inizialmente, vedeva da parte del modello titubanze su questo flirt. Alla fine è stato lui a prendere l’iniziativa e a sorprendere tutti con un bacio in bocca alla compagna di avventure.

Tuttavia c’è qualcuno che non è affatto convinto di questo amore che sta sbocciando in Honduras. A parlare è l’ex naufrago Antonio Zequila, primo eliminato ufficiale di questa edizione, che nello studio di Pomeriggio 5 esprime dubbi sulla coppia e rivela un clamoroso retroscena.

Antonio Zequila incastra la coppia: “Tutto falso“

In studio nel programma di Barbara D’Urso è presente anche Vladimir Luxuria, opinionista de L’Isola dei Famosi, che ricorda a Zequila quando Jeremias Rodriguez lo accusò nel reality di essere viscido e di aver provato a corteggiare Estefania. La Luxuria gli chiede: “A un certo punto ti ha accusato di non essere uomo e di essere viscido perché stavi corteggiando Estefania.

Tu davvero corteggiavi Estefania ed Estefania secondo te adesso è innamorata di Roger?“. L’attore però nega e rincara la dose svelando un retroscena: “Allora, è assolutamente tutto falso, perché loro hanno fatto tutto sulla carta.

Quando Estefania è venuta in albergo, mi ha detto: ‘Roger non mi piace, è un bamboccio, che ci faccio? A me piace molto Jeremias, peccato che sia fidanzato’“.

A seguire, parlando del presunto corteggiamento ad Estefania, Zequila nega e conferma la solidità del suo amore per la compagna: “Io non ho mai corteggiato nessuno, sono fidanzato da 11 anni con la mia fidanzata storica, un medico, che amo più della mia vita. Estefania quindi non l’ho mai corteggiata“.