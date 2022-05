Maddie McCann scomparve 15 anni fa: oggi il messaggio commovente dei genitori Kate e Gerry McCann

Maddie McCann è scomparsa ormai da 15 anni: oggi sarebbe maggiorenne, ed i suoi genitori non l'hanno mai dimenticata: poche ore fa hanno pubblicato queste parole. dedicate a lei.

Il prossimo 3 maggio saranno ufficialmente passati 15 anni dalla scomparsa di Madeleine MCann: la bambina di 3 anni, originaria di Leicester, che scomparve nel nulla la sera del 3 maggio 2007, non è mai stata ritrovata né viva né morta, ma i genitori non hanno mai smesso di cercarla. Oggi, sulla pagina Facebook della campagna di ricerca di Madeleine, Kate e Gerry McCann hanno condiviso il loro pensiero a 15 anni dal giorno della scomparsa.

Kate e Gerry McCann, le parole su Maddie: “Sarà sempre nostra figlia”

Le parole di Kate e Gerry McCann sono, come in ogni altra occasione, intrise di dolore: “Quest’anno sono passati 15 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Madeleine.

Non sembra un anno più difficile di qualsiasi altro, ma nemmeno più facile. È un tempo molto lungo”. I genitori di Maddie McCann, ancora una volta, parlano dell’impossibilità di arrendersi davanti alla scomparsa: “Molti parlano della necessità di “chiusura”. Lo abbiamo sempre considerato un termine strano. Indipendentemente dal risultato delle ricerche, Madeleine sarà sempre nostra figlia ed è stato commesso un crimine davvero orribile. Queste cose rimarranno, anche se è vero che l’incertezza crea debolezza; la conoscenza e la certezza danno forza, e per questo il nostro bisogno di risposte, per la verità, è fondamentale”.

Christian Brueckner e l’impegno della polizia a livello internazionale

Anche questa volta, i McCann esprimono gratitudine per quanto fatto in questi anni dalle autorità di 3 Paesi: Regno Unito, Portogallo e Germania. “Siamo grati per il lavoro e l’impegno profuso dalle autorità britanniche, portoghesi e tedesche” scrivono “Questo sforzo combinato di polizia ci darà risultati e ci darà queste risposte.

Ringraziamo come sempre tutti i nostri sostenitori per i loro continui auguri e sostegno.

È di grande conforto sapere che, indipendentemente dal tempo trascorso, Madeleine è ancora nei cuori e nella mente delle persone. Grazie. Grazie. Grazie. Kate e Gerry”. Nel 2021 è infatti comparso come potenziale sospetto il nome di Christian Brueckner, pedofilo e condannato per stupro sul quale gravano elementi di forte sospetto e che, lo scorso mese, è stato ufficialmente iscritto al registro delle indagini dalle autorità portoghesi.