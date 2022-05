Nero a metà 3 anticipazioni stasera 2 maggio su Rai 1: la trama della quinta puntata con Claudio Amendola

Lunedì 2 maggio 2022 su Rai1 va in onda il quinto appuntamento con il personaggio interpretato dall’attore romano che cerca di scoprire la verità sulla scomparsa della sua ex moglie trovata cadavere nello scorso episodio. In prima serata a partire dalle ore 21:30 continueranno le delicate indagini di Nero a metà e dell’Ispettore Carlo Guerrieri aiutato dagli altri personaggi interpretati da Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario e dalla new entry Caterina Guzzanti.

Le anticipazioni della trama della quinta puntata di Nero a metà 3 in onda questa sera con i due episodi dal titolo di Colpevoli omissioni e Ah, l’amore, l’amore.

Nero a metà 3: la quinta puntata della terza stagione

Lunedì 2 maggio 2022 torna l’appuntamento con il seguito poliziesco che vede impegnato Claudio Amendola in onda nella prima serata di Rai1. Le vicende della terza stagione di Nero a metà proseguono a partire dalle ore 21:30 di questa sera con i nuovi casi affidati all’Ispettore Carlo Guerrieri che dovrà riprendersi del tutto dal ritrovamento del cadavere della ex moglie.

Ad aiutare il personaggio interpretato dall’attore romano torna il folto cast che vede impegnati Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro oltre alle nuove entrate Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Nero a metà 3: la trama della quinta puntata

Colpevoli omissioni è il titolo del primo episodio di serata nel quale un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenterà in commissariato per sporgere denuncia ma finirà per morire tra le braccia di Bragadin. Si scaverà così nella vita del giovane che faceva il rider per un’agenzia di delivery con le indagini che si concentrano sulla rete dei suoi colleghi e amici.

Alice, Alba e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del cadavere di Clara.

Intanto Malik scorge qualcosa di strano nel volontario di Rebibbia sempre più vicino ad Alba, così inizia ad avere dei sospetti e decide di fare delle indagini su di lui.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Ah, l’amore, l’amore nel quale viene trovata nascosto in un armadio il corpo di una donna strangolata. Emerge subito un rapporto burrascoso con il fratello anche se le indagini si indirizzano su di una truffa d’amore organizzata per spillare soldi alle persone rimaste sole come lei.

Spartaco e Ottavia scoprono che Pugliani usa i bambini per il traffico di droga e così tentano di stabilire un contatto con uno di loro. Carlo ascolta l’imbeccata di Malik e convoca Federico in commissariato per rivolgergli qualche domanda.