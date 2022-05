Big Show cambia giorno di programmazione per l’ultima puntata: quando andrà in onda lo show di Enrico Papi

L'ultima puntata di Big Show non andrà in onda di giovedì sera, nuovo cambio di programmazione per la trasmissione di Enrico Papi: quando vedremo il gran finale in tv.

Big Show di Enrico Papi è costretto a sottoporsi ad un ulteriore cambio di programmazione, l’ultimo perlomeno per questa stagione. Il programma all’insegna del varietà e dell’intrattenimento non ha particolarmente brillato in termini di ascolti e più volte ha dovuto cambiare collocazione nel palinsesto di Canale5. Sino all’ultima modifica in vista della puntata finale dello show, che non sarà di giovedì sera.

Big Show trasloca ancora su Canale5: la data dell’ultima puntata

Enrico Papi trasloca nuovamente, dopo i numerosi cambi di programmazione cui il suo Big Show ha dovuto far fronte in queste ultime settimane.

Un mese fa ha preso il via la trasmissione all’insegna del varietà e dell’intrattenimento, approdata su Canale5 in una veste rinnovata dopo le edizioni di qualche anno fa condotte da Andrea Pucci su Italia1.

Lo show ha però sin da subito peccato in termini di ascolti e, più volte, ha dovuto cambiare collocazione nel palinsesto di Canale5. Sino all’ultima decisiva modifica che, stando a quanto riporta TvBlog, sarebbe stata apportata in vista del gran finale di questa edizione. L’ultima puntata di Big Show, infatti, dovrebbe andare in onda non più di giovedì sera, bensì la domenica sera, per la precisione la prossima domenica: l’8 maggio.

Questa sarebbe la data della puntata finale.

Big Show tra bassi ascolti e continui cambi di programmazione

L’ennesimo cambio di programmazione per Big Show, dunque, che sul palinsesto di Canale5 non ha mai trovato una collocazione fissa. Il programma ha preso il via in prima serata il venerdì sera e, sin da subito, non ha particolarmente brillato in termini di ascolti e share.

E, anche a fronte del debutto su Rai1 del nuovo show musicale di Carlo Conti The Band, Mediaset ha deciso di trasferire Big Show al giovedì sera e sostituirlo con L’Isola dei Famosi, passata al venerdì.

L’inversione di tendenza non ha però sortito l’effetto sperato perché, il giovedì sera, Big Show ha dovuto fare i conti con la spietata concorrenza di Rai1. Don Matteo ha dominato la gara degli ascolti, affondando drasticamente Enrico Papi su Canale5. Ora, per l’ultima puntata, la data da appuntare sul calendario sarebbe domenica 8 maggio, quando si chiuderà questa sfortunata edizione dello show.