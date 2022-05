David di Donatello 2022, Carlo Conti e Drusilla Foer premiano il meglio del cinema italiano: dove vederlo

Martedì 3 maggio 2022 su Rai1 in diretta dal Palastudio dei Cinecittà Studios va in onda la prestigiosa serata dei David di Donatello, la kermesse che premia il meglio del cinema italiano della scorsa annata. A consegnare le ambite statuette ci saranno Carlo Conti e la sorprendente Drusilla Foer, al primo grande impegno televisivo dopo l’ottima ed apprezzata apparizione al Festival di Sanremo. La celebre statuetta sarà passata di mano dai conduttori ai migliori attori, registi, sceneggiatori, costumisti, truccatori, musicisti e quanto altro del nostro cinema a partire dalle ore 21:30 circa ovviamente sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

David di Donatello: l’attesa serata di gala

La cerimonia più prestigiosa per il nostro cinema prende il via su Rai1 a partire dalle ore 21:30 di martedì 3 maggio 2022. A condurre lo speciale appuntamento sarà la coppia formata da Carlo Conti e Drusilla Foer e l’occasione sarà una vera e propria festa dopo gli anni travagliati per il comparto segnati dalla pandemia di Covid.

Quest’anno la cerimonia segnerà il ritorno in sala di tutti i candidati come non accadeva dal pre pandemia, con il Palastudio dei Cinecittà Studios di Roma a fare da sfondo alla kermesse che premia, racconta, valorizza e promuovere il nostro cinema e le sue tante ed apprezzate eccellenze.

David di Donatello: i premi della kermesse

I migliori attori, registi, sceneggiatori, costumisti, truccatori e musicisti del nostro cinema saranno premiati durante i David di Donatello per i lavori nei quali hanno preso parte nello scorso anno.

La caccia alle preziose statuette coinvolgerà l’elite del comparto con nomi illustri come gli amici Paolo Sorrentino e Tony Servillo in cerca dell’ennesima conferma o Miriam Leone ed altri in cerca della definitiva consacrazione.

Durante la serata saranno premiati il miglior film, il miglior regista, la migliore attrice ed il migliore attore dello scorso anno, senza dimenticare le migliori maestranze (trucco, costumi e acconciatura) e tanti altri ancora.