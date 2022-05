Ilary Blasi e la gaffe all’Isola dei Famosi: la conduttrice scoppia a ridere, interviene Nicola Savino

Gaffe in diretta all'Isola dei Famosi per Ilary Blasi, che incappa in un errore provocando risate e applausi in studio. Nicola Savino ironicamente la supporta e la sostituisce per pochi istanti.

Ilary Blasi non è nuova a divertenti gaffe in tv e non si è risparmiata nemmeno nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta, prima di annunciare il verdetto sul primo concorrente a salvarsi tra Ilona, Lory e Licia, la conduttrice è incappata in un errore durante il riassunto del percorso di Ilona nel reality. Interviene con ironia Nicola Savino, che prende temporaneamente il posto della Blasi scoppiata a ridere.

Ilary Blasi, gaffe in diretta all’Isola dei Famosi: “Nulla ti scuregg…“

L‘Isola dei Famosi regala momenti adrenalinici, scontri infuocati ma anche numerosi momenti di assoluta spensieratezza.

Le dinamiche di gioco fanno infatti spesso da sfondo alla naturalezza e alla simpatia di Ilary Blasi, al timone del reality per il secondo anno consecutivo. La conduttrice non è nuova a divertenti fuoriprogramma in diretta e, anche nella puntata di ieri sera, è incappata in una inaspettata gaffe.

L’occasione era la presentazione, in soli 30 secondi, del percorso nel reality delle 3 naufraghe a rischio eliminazione: Ilona Staller, Lory Del Santo e Licia Nunez. La conduttrice aveva iniziato a riassumere il percorso della Staller, poi eliminata dal programma, salvo poi incappare in una gaffe in diretta: “Ilona, la tua Isola è un percorso tortuoso come è stata la tua vita.

Forse per questo nulla ti scuregg…“. Un piccolo errore, con la frase che sarebbe dovuta essere “nulla ti scoraggia“, che ha scatenato le risate in studio.

Nicolas Savino sostiene Ilary Blasi e la sostituisce per pochi istanti

Nemmeno la stessa Ilary Blasi si è trattenuta nel ridere per l’errore commesso. Dopo la gaffe è intervenuto subito Nicola Savino, che si è avvicinato alla conduttrice tentando di portarla fuori dallo studio a suon di ironiche rassicurazioni: “No dai, andiamo a casa.

Ciao, buonanotte! Succede oh, oggi a te, domani a me, sto lavoro è fatto così“.

Il proseguo della diretta non è stato semplice per Ilary Blasi, in preda ad una crisi di risate, al punto che lo stesso Nicola Savino l’ha temporaneamente sostituita per pochi istanti. Il conduttore ha concluso il riassunto del percorso delle tre naufraghe nei restanti secondi, per poi incitare il pubblico e riportare la collega al centro della scena: “L’applauso del pubblico per Ilary Blasi!“. Gli scroscianti applausi fanno da contorno al ritorno della conduttrice al centro dello studio, per poi proseguire la diretta.