Ollomont, operaio di 38 anni muore nella casa della ministra della giustizia Marta Cartabia: l’incidente

Dramma ad Ollomont, cittadina della Valle d’Aosta dove, oggi, un uomo di 38 anni è morto nel cantiere di un’abitazione che sarebbe anche la residenza delle vacanze estive della ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Operaio schiacciato da una putrella a Ollomont in casa della ministra Cartabia

L’incidente è avvenuto oggi: l’operaio, un uomo di 38 anni, è rimasto schiacciato da una putrella all’interno del garage della villetta, dove era in corso un lavoro di tipo edile. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e, poco dopo, anche i carabinieri, che ora stanno effettuando i rilievi per definire la dinamica dei fatti.

Il Giorno ha riportato le parole della ministra Cartabia, che è stata subito interpellata sull’accaduto e si è dichiarata addolorata per quanto avvenuto: “Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso: un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata”.

La ministra Marta Cartabia parla dopo il dramma: “Mi sento partecipe del turbamento”

La ministra si è anche espressa in termini di solidarietà e vicinanza nei confronti della famiglia della vittima: “Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima.

Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti”.

Cartabia e Ollomont, la cittadinanza onoraria e l’amore della ministra per la cittadina

La ministra Cartabia è molto legata a Ollomont, località di cui è stata anche nominata cittadina onoraria.

Durante la cerimonia di conferimento dell’onorificenza aveva spiegato cosa la legava alla cittadina aostana, e le sue parole erano poi state riportate da Gazzetta Matin: “Ollomont per me significa casa: è un luogo di accoglienza, di operosità e un luogo in cui riscopro delle dimensioni autentiche della vita, a partire dalla bellezza e dal contatto diretto con la natura (…) La caratteristica particolare di Ollomont ai miei occhi è l’accoglienza discreta”.