Roger Balduino a confronto con l’ex Beatriz all’Isola dei Famosi, l’accusa al naufrago: “Mi hai preso in giro”

All’Isola dei Famosi va in scena l’atteso confronto tra Roger Balduino e l’ex fidanzata Beatriz. La ragazza aveva infatti accusato il naufrago, avvicinatosi nelle ultime settimane ad Estefania Bernal, di non essere stato sincero circa i loro sentimenti. “Non sono una bambina di 15 anni con cui puoi giocare e fare questo” l’accusa al modello.

Roger Balduino e Beatriz a confronto all’Isola dei Famosi

L’atteso confronto tra Roger Balduino e l’ex fidanzata Beatriz è arrivato questa sera, in diretta, all’Isola dei Famosi. Sul modello sono piombate numerose accuse da parte sua, tra cui quella di non essere stato pienamente sincero sul sentimento che li ha uniti fino a pochi mesi fa.

In spiaggia i due vengono messi faccia a faccia, con Beatriz che prende subito parola: “Sono arrabbiata con te, sono qua per sapere quando smetterai di mentire e dire bugie. Hai detto che mi hai lasciato perché ti sentivi cambiato, ma sai che non è vero. Abbiamo deciso questo insieme“.

Roger però controbatte: “Non ho chiesto io a te: ‘Bea, non vogliamo più stare insieme’?“. La ragazza ritiene però che il modello non sia stato sincero nei suoi confronti e non le abbia detto che i suoi sentimenti per lei erano cambiati: “In quale momento hai detto che i sentimenti erano cambiati?

Non l’hai detto mai“.

Beatriz accusa Roger Balduino: “Devi essere onesto“

Beatriz si è sentita ferita dal modello e glielo palesa: “Tu mi conosci, mi hai preso in giro in tutto questo tempo. Se tu sei innamorato di un’altra, non mi importa, non sono arrabbiata. Ma sto dicendo che devi essere uomo e dire: ‘Tutto quello che dice Bea è verità’. Forse tu mi hai preso in giro, da settembre fino a qua, ma devi essere onesto“. Dallo studio interviene Ilary Blasi, che chiede a Roger se sia innamorato di Beatriz. La risposta del ragazzo: “Mi fa piacere rivederla, se vuole rimanere, resti, tanto non cambia niente per me.

Sempre bella, sei sempre una bella ragazza, donna“. La risposta dà lo spunto a Beatriz per attaccarlo nuovamente, accusandolo: “Per questo sono qua, non sono una bambina di 15 anni con cui puoi giocare e fare questo“.

Anche Vladimir Luxuria interviene, chiedendogli se sia effettivamente innamorato di Estefania Bernal come mostrato nel corso del reality. La risposta del modello spiazza tutti: “Non sono innamorato di Estefania“. Sulla questione innamoramento interviene anche Beatriz, che svela apertamente cosa provi per Balduino: “No, dopo tutto questo no, perché non mi ha ferito nello stare accanto a un’altra persona, ma nel guardarmi in faccia e non dirmi la verità.

Lui sa la verità, mi ha detto un sacco di volte che mi amava prima di entrare“.