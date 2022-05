Vera Gemma chi è: dall’amore per il fidanzato Jeda alla carriera, tutto sulla figlia di Giuliano Gemma

Vera Gemma non è solo attrice e figlia di uno dei volti simbolo del cinema italiano, il compianto attore Giuliano Gemma. Nel corso della sua esperienza nel mondo della televisione e dello spettacolo, infatti, ha partecipato a numerosi programmi tv tra cui Pechino Express e L’Isola dei Famosi nell’edizione dello scorso anno. Dalla grande amicizia con Asia Argento all’amore per il fidanzato Jeda, scopriamo tutto di lei.

Vera Gemma e il lavoro di papà Giuliano: cresciuta nel mondo del cinema

Vera Gemma è nata a Roma il 4 luglio 1970 ed ha 51 anni. È figlia del celebre e compianto attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti e, sin da piccola, respira aria di cinema crescendo sui set in cui lavorava il papà.

Ha successivamente seguito le orme del padre, recitando per lui da bambina nel film Il grande attacco del 1977.

Il percorso di Vera Gemma nel mondo del cinema non si esaurisce lì, perché prosegue la sua attività cinematografica negli anni a seguire. Fu diretta da registi del calibro di Dario Argento in La sindrome di Stendhal e Il cartaio, ma anche da Paolo Virzì e dalla grandissima amica Asia Argento, che la volle per il lungometraggio Scarlet Diva del 2000.

Vera Gemma: l’amicizia con Asia Argento e l’amore per il fidanzato Jeda

L’amicizia tra Vera Gemma e Asia Argento si è consolidata nel corso degli anni.

Vera prese successivamente parte all’ottava edizione di Pechino Express su Rai2 nel 2020, proprio in coppia con l’attrice. La figlia di Dario Argento rappresenta una presenza fissa e costante nella sua vita.

Durante la sua partecipazione all’edizione de L’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso anno, infatti, la figlia di Giuliano Gemma ha avuto nell’amica Asia una delle sue principali sostenitrici in Italia, spesso presente in studio per supportarla a distanza.

Nel corso dell’esperienza all’Isola dei Famosi il grande pubblico ha avuto anche modo di conoscere il fidanzato ufficiale di Vera Gemma, Jeda, giovane manager. La loro storia d’amore è stata spesso criticata soprattutto per la differenza d’età tra i due, diventando spesso oggetto di dibattito in tv.