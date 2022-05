Vera Gemma ricorda papà Giuliano Gemma a Oggi è un altro giorno: “Grande esempio di umiltà e professionalità”

Oggi è un altro giorno ricorda il grande attore Giuliano Gemma attraverso le parole della figlia Vera. L’attrice, ospite nel salotto di Serena Bortone, ricorda gli ultimi giorni vissuti al fianco del padre e le ultime esperienze vissute con lui a Los Angeles. E gli rivolge un ringraziamento speciale per gli insegnamenti e i valori morali ricevuti: “Grande esempio di umiltà e professionalità“.

Vera Gemma a Oggi è un altro giorno: il ricordo di papà Giuliano

Il ricordo di Giuliano Gemma rivive nel salotto di Oggi è un altro giorno, dove Serena Bortone ha voluto invitare la figlia del compianto attore, Vera Gemma.

Attraverso filmati e aneddoti del passato, l’attrice ha ripercorso la grande carriera del papà sul set, restituendone al pubblico un prezioso e commosso ritratto.

Sul finire dell’intervista, la conduttrice le ha mostrato una clip che ripercorre il ricordo di Giuliano Gemma da parte dei suoi grandi colleghi del cinema. E, a seguire, Serena Bortone chiede a Vera quale sia il suo ultimo ricordo del padre. L’attrice racconta così l’ultimo periodo vissuto al suo fianco, nella cornica di Los Angeles: “L’ultimo periodo che abbiamo passato insieme è stata una settimana a Los Angeles, dove ci siamo divertiti come pazzi.

L’ho portato in giro per Los Angeles, gli ho fatto fare anche una cena galante con la babysitter di mio figlio, che gli piaceva molto… L’ho fatto ridere e divertire“.

Vera Gemma e il messaggio al papà: “Grande esempio di umiltà“

Vera Gemma ricorda quando, al termine degli ultimi meravigliosi giorni trascorsi insieme, salutò il padre in aeroporto. In quell’occasione ricordò le sue preziose parole: “Lui in aeroporto, con gli occhi lucidi, mi ha detto: ‘Grazie di tutto‘.

Io ricordo quel ‘grazie di tutto’ con i brividi, come se fosse stato un addio, perché poi non l’ho più visto“.

Grandissima commozione, successivamente, quando Vera Gemma rivolge un messaggio speciale al padre, ringraziandolo per gli insegnamenti ricevuti: “Grazie a te di avermi fatto crescere come una principessa, anche se poi la vita cambia, non è sempre un mondo dorato e io e mia sorella l’abbiamo imparato bene. Grazie per il grande esempio di umiltà e professionalità che mi hai dato e di cui tento disperatamente di essere all’altezza, e tento di riuscirci anche solo in parte“.