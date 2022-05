Alba Parietti presa in contropiede da Eleonora Daniele sul nuovo fidanzato: “Situazione molto delicata”

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Alba Parietti ha confermato di avere una relazione ma di non volerne parlare a causa di una situazione personale molto delicata.

Da qualche tempo Alba Parietti è tornata a far parlare di sé per un nuovo fidanzato con cui è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi. Mentre l’opinionista si trovava nello studio di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ne ha approfittato per scoprirne di più, ma la donna è stata piuttosto restia e ha spiegato di non voler dire troppo a causa di una delicata situazione che la sua dolce metà sta attraversando al momento.

Alba Parietti conferma di avere un nuovo fidanzato ma preferisce non parlarne

Eleonora Daniele ha provato a mettere a segno un grosso scoop nelle ultime ore, ma sfortunatamente non è riuscita nel suo intento.

Dal momento che da qualche settimana si parla di una nuova fiamma per Alba Parietti e considerando che l’opinionista è stata di recente ospite a Storie Italiane, sembrava praticamente fatta.

La conduttrice ha infatti mostrato le foto pubblicate dal settimanale Chi, che per primo ha lanciato lo scoop sulla vita privata della donna, chiedendo di poterne sapere di più. La Parietti tuttavia ha schivato l’argomento rimanendo in un primo momento molto vaga: “Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì. Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato“.

Poco dopo ha però spiegato che c’è anche un altro motivo per cui al momento preferisce non rivelare l’identità dell’uomo: “Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza“.

Alba Parietti, la vita sentimentale della nota opinionista televisiva

Alba Parietti ha dunque iniziato ad essere più taciturna rispetto la propria vita privata, che molto spesso è stata al centro dell’attenzione degli esperti di gossip.

Sui suoi amori passati infatti è praticamente tutto noto e la stessa opinionista di recente si è sbottonata sui social rivelando alcune fragilità del suo carattere che la porterebbero ad avere difficoltà a relazionarsi con gli altri.

In ogni caso è noto che la showgirl dal 1981 al 1999 è stata sposata con Franco Oppini, da cui ha avuto anche un figlio di nome Francesco Maria. Dopo il divorzio la donna è stata legata per qualche anno al professore universitario Stefano Bonaga e successivamente al principe Giuseppe Lanza di Scalea e a Cristiano De André.

Non troppo tempo fa ha inoltre fatto parlare di sé per aver condiviso alcune vecchie foto in compagnia di Christopher Lambert, con il quale ha avuto una relazione negli anni ’90.

“Eravamo una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato – aveva scritto sui social – Come ci siamo divertiti. Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore, perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ricordi”.