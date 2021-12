Alba Parietti e quel flirt bollente a 35 anni. Gli scatti provocanti dall’album dei ricordi: “Eravamo una coppia che faceva sognare, e anche noi in fondo…”

TV e Spettacolo

Alba Parietti è una showgirl molto nota della televisione italiana. Negli ultimi giorni ha sfogliato nuovamente gli album di fotografie ricordo pubblicando qualche scatto anche sul suo profilo Instagram. La showgirl ha accompagnato le immagini con vari pensieri sulla sua giovinezza.

Alba Parietti e le fotografie di quando era giovane

Lo scorso luglio Alba Parietti ha spento 60 candeline e qualche giorno fa ha deciso di rispolverare vecchie fotografie pubblicandole persino sul suo profilo Instagram dove vanta 466mila followers.

Negli scatti appare in compagnia di Christopher Lambert. Le immagini del post sono accompagnate da alcuni pensieri della showgirl stessa. “Sono ricordi di un momento di grande felicità. Avevo 35 anni, lui 39 (e non esisteva praticamente il Photoshop): eravamo belli uguale. Eravamo una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato”. Continuando in seguito: “Come ci siamo divertiti. Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore, perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ricordi”.

Chi è il compagno di Alba Parietti nelle fotografie sul suo profilo

Forse non tutti sanno chi è l’uomo di cui parla e che al tempo degli scatti aveva 39 anni e faceva coppia con Alba Parietti 35enne. Si tratta dell’attore Christopher Lambert, con cui la Parietti ha avuto un flirt verso la fine degli anni ’90. Le foto sono di ben 25 anni fa e li mostrano molto affiatati. Sono state scattate durante una vacanza della coppia a Porto Cervo mentre erano ospiti del Nafisa, barca di amici.

Le reazioni alle fotografie di Alba Parietti da giovane

Sul suo profilo Instagram Alba Parietti è solita mostrare vari aspetti della sua quotidianità, sia che si tratti di lavoro sia che appartengono alla sua vita di tutti i giorni.

“Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata” ha ammesso ironicamente varie volte, come riporta Fanpage. Il tutto per ribadire di non sentire il bisogno di dover necessariamente piacere a tutti e anche per dimostrare come lei stia bene con sé stessa e la sua età.

Alle immagini postate qualche giorno fa dalla showgirl, molti utenti hanno commentato con messaggi di congratulazioni per la bellezza che la caratterizza nonostante lo scorrere del tempo.

In mezzo a tutti questi commenti di affetto, però, qualche critica non è mancata. In particolare, un utente ha scritto: “Te la canti e la suoni”, ma Alba Parietti ha prontamente risposto a tono “Io canto e suono pezzi della mia vita che ho vissuto. Tu invece invidi perché non hai mai vissuto e vivi la vita degli altri invidiandola”.