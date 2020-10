La vita sentimentale di Alba Parietti è stata a tratti tumultuosa ma perlopiù fatta di storie importanti e vissute fino al midollo. La showgirl ha spesso parlato dei suoi grandi amori e per tutti ha avuto parole di ammirazione ed affetto.

La storia con Franco Oppini

La prima importante relazione di Alba Parietti risale a quando lei aveva soltanto 19 anni. Fu a quell’età che conobbe Franco Oppini, il suo grande amore, che per lei lasciò la fidanzata del tempo. I due hanno avuto insieme il figlio Francesco e sono stati insieme diversi anni, anche se non con poche difficoltà.

I due si sono infine separati ed Alba Parietti ha cominciato una relazione con Stefano Bonaga, filosofo, con cui ha avuto una relazione di 7 anni circa. I due si sono conosciuti durante una partita di calcio.

Franco Oppini

Alba Parietti e Christopher Lambert

Subito dopo, nel 1996, Alba Parietti ha conosciuto uno dei suoi amori più scottanti dal punto di vista mediatico: l’attore hollywoodiano Christopher Lambert, conosciuto a Capri a casa di amici comuni.

I due ebbero negli anni ’90 una torrida relazione di qualche mese, e poi ci fu un ritorno di fiamma nel 2016: purtroppo, come spiegato dalla stessa Parietti, pare che tra i due le cose non siano destinate a funzionare.

Il dolore per Giuseppe Lanza di Scalea

Alla fine degli anni ’90 si colloca un’altra importantissima storia, quella con il principe Giuseppe Lanza di Scalea. I due sono stati insieme per molti anni e Lanza di Scalea è stato molto vicino anche a Francesco Oppini, figlio della Parietti.

Il principe è morto pochi giorni fa, e la Parietti li ha dedicato parole molto commosse su Instagram (poi rimosse): “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare, l’uomo amico che mi sapeva capire, mai giudicare, volevi solo il mio bene”.

Alba Parietti con Giuseppe Lanza di Scalea

Alba Parietti ed Ezio Bosso

Si è discusso molto, negli ultimi tempi, di una presunta relazione di Alba Parietti con Ezio Bosso. Da sempre la Parietti ha descritto come unico il rapporto con il musicista, e più di una volta aveva lasciato intendere che tra loro due avrebbe potuto nascere qualcosa di serio, come aveva raccontato ad Oggi: “La verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo.

Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno straordinario musicista e un uomo geniale. E che…sì, ho pensato che poteva essere la persona giusta. Lui, però, ha scelto di non trasferire nella quotidianità quella che poteva essere la magia di un sogno”.

