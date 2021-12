Alba Parietti è “la più bella italiana” secondo Naomi Campbell: la showgirl parla del commento della modella

Gossip

Alba Parietti è considerata una delle attrici e showgirl più sexy d'Italia. L'attrice, in forma raggiante oggi come 40 anni fa, è stata definita "la più bella italiana" da Naomi Campbell.

Alba Parietti ha varcato da poco la soglia dei 60 anni, ma per molti rimane la showgirl conosciuta anni fa in tv e apprezzata per il suo talento e il suo carisma. Negli anni, in molti ne hanno apprezzato la bellezza e su di lei si sono espresse anche voci note a livello internazionale. Fra queste vi è anche la modella Naomi Campbell, che l’ha giudicata come la donna italiana più bella.

Alba Parietti si racconta e parla di sex appeal “innato”

Alba Parietti è una delle attrici, conduttrici e showgirl più famose in Italia.

La diva ha compiuto lo scorso 2 luglio 60 anni, ma sembra essere rimasta incastrata nel corpo di una 30enne. Con la stessa silhouette tonica e lo stesso viso con cui si è fatta conoscere sul piccolo schermo, 40 anni dopo si presenta sempre in forma smagliante. Ai microfoni de I lunatici a Radio 2, l’attrice racconta i retroscena della sua vita da donna seducente. Sono gli intervistatori a rompere il ghiaccio per primi: “Alba, ma ti sei sempre resa conto di essere una bomba sexy? Cioè tu a 20 anni non te ne accorgevi?” La domanda sembra cogliere impreparata l’attrice: “No, lo si capisce dopo – risponde tra le risate, poi conclude – il sex appeal ce l’avevo come innato”

Alba Parietti, Naomi Campbell su di lei:“La più bella italiana“

La bellezza di Alba Parietti non sembra proprio essere passata inosservata a nessuno.

Il suo fascino sembra infatti aver colto addirittura l’interesse della famosa modella americana Naomi Campbell, la quale avrebbe definito l’attrice come: “La più bella italiana che ho mai visto in vita mia”. A riferirlo è proprio la stessa Alba. Anche in un’altra occasione, durante una festa piena di attori e registi di fama internazionale, la showgirl sarebbe stata stata al centro dell’attenzione di tutti.

“Tutti gli occhi, da quelli di Sean Penn a quelli di Jack Nicholson e Mel Gibson… erano puntati su di me”, commenta infatti oggi.

Alba Parietti, l’inverno per il lavoro la primavera per l’amore: “Sono stagionale”

Dai suoi racconti sembra proprio che Alba Parietti abbia rubato molti cuori Le sue esperienze con gli uomini sono tutte racchiuse tra le pagine del suo libro La cacciatrice di narcisi. Al telefono con I lunatici, l’attrice spiega quante volte le è capitato di imbattersi in uomini narcisisti: “Puoi scrivere quanti testi sul narcisismo maschile vuoi, poi in realtà quando incappi hai sempre l’illusione […] la parte di narciso viene poi fuori dopo”.

Per ora comunque, tutte le attenzioni della diva sono rivolte al lavoro e non ci sarebbe spazio per l’amore. “Quando lavoro io non ho bisogno di altro perché sono totalmente impegnata” fa sapere. Ma quando arriva la bella stagione e gli impegni lavorativi iniziano a calare, nel suo cuore irromperebbe sempre qualche uomo: “Sono stagionale. D’inverno ho poco tempo per l’amore […] poi verso maggio/giugno, la tv interrompe i programmi e lì si infila sempre qualcuno”

Tutti gli amori di Alba Parietti: dall’ex marito Franco Oppini a Cristiano De André

Reduce da Tale e Quale Show, Alba Parietti ha stupito tutti con le sue esibizioni, mostrando un background da cantante che aveva accantonato per tanti anni.

Nei lontani anni ’80 infatti avrebbe avuto una breve esperienza nel mondo della musica prima di esordire come conduttrice e showgirl. La sua vita sentimentale invece è stata piuttosto movimentata: la sua prima importante storia d’amore risale al 1981. In quell’anno convola a nozze con il cabarettista Franco Oppini. Un anno dopo, danno alla luce il loro unico figlio, Francesco Maria Oppini, che oggi ha 39 anni.

Dopo 10 anni d’amore la coppia si separa e, nello stesso periodo, la showgirl conosce il filosofo Stefano Bonaga. La liaison tra i due sarà uno dei motivi che spingerà l’attrice a divorziare ufficialmente dall’ex marito nel 1997. Seppur di breve durata, quella con Bonaga sarebbe stata una delle relazioni più avvincenti, tanto che l’attrice l’ha definito “l’uomo più importante della mia vita”. Poi nel 1996, a causa di un breve flirt tra la diva e Christopher Lambert, rompono definitivamente. Si lascia e riprende diverse volte con il principe Giuseppe Lanza di Scalea mentre dal 2010 al 2014 è stata fidanzata con Cristiano De André, figlio del noto cantautore Fabrizio De André.