Oggi Alba Parietti compie 60 anni. Classe 1961, la showgirl di origini torinesi ha voluto festeggiare l’importate traguardo in compagnia degli amici, per arrivare con loro alla mezzanotte del “suo giorno”. Per l’occasione è stata organizzata una festa in giardino, con tanto di band e karaoke. Alba ha documentato l’intera giornata di ieri sul suo profilo Instagram, mostrando ai suoi follower i preparativi per il grande evento, organizzato con l’aiuto del figlio Francesco Oppini.

Alba Parietti compie 60 anni: i preparativi per la grande festa

Nel corso dell’intera giornata di ieri, sul profilo Instagram di Alba Parietti sono apparsi numerosi video ritraenti le varie fasi dell’organizzazione della sua festa di compleanno.

Oggi, la conduttrice compie 60 anni e ha voluto trascorrere l’ultimo giorno da 59enne impegnandosi nella preparazione del grande evento. “Ogni anno per il compleanno di mia madre è la stessa storia– ha commentato il figlio Francesco Oppini, ingaggiato per l’organizzazione– stai a casa mia per favore, accogli gli ospiti, ricevi i regali per me, io mi devo preparare, telefonare, ho le radio i giornali”. “Ma che vita di m***a veramente, ma non c’è qualcos’altro di meglio da fare?” ha domandato ironico, tuffandosi poi nella piscina di casa.

Nel frattempo, Alba ha condiviso le fotografie dei coloratissimi fiori e dei regali spediti a casa sua da amici e parenti e si è mostrata con addosso una maschera di bellezza in posa in vista della serata. Con lei è apparso anche Andrea Zelletta, amico del figlio e invitato alla festa.

Alba Parietti si prepara alla festa di compleanno con una maschera di bellezza sul volto, con lei c’è Andrea Zelletta

Alba Parietti e la festa esclusiva: uno spettacolo estivo

Vestita, truccata e pettinata, Alba Parietti ha poi raggiunto il ristorante presso il quale si è tenuta la festa per il suo 60esimo compleanno.

La conduttrice ha indossato un abito di Versace, lungo nero e tempestato di brillantini, con spalline sottili e uno spacco nella parte posteriore. Poco prima di dirigersi verso il locale della festa, si è fatta scattare qualche fotografia con addosso il meraviglioso abito, poi pubblicata e seguita da una lunga serie di altri scatti, condivisi sul suo profilo Instagram. Ospite speciale della serata è stato il duo Karma B, cantanti drag queen con le quali Alba aveva partecipato a Canzone Segreta su Rai 1. Alba ha posato con loro per alcune fotografie e si è poi esibita in una performance inedita per i suoi invitati.

Alba Parietti balla con le Karma B alla sua festa di compleanno

Alba Parietti risponde a chi critica la sua festa

A quanto pare c’è stato anche chi ha cercato di creare una polemica attorno al fatto che la Parietti abbia deciso di festeggiare il suo compleanno dopo mesi di restrizioni e imposizioni per il rispetto della distanza di sicurezza. La conduttrice non ha voluto lasciare che nulla rovinasse il suo giorno però e ha pubblicato una storia per fare chiarezza: “Voglio spiegare per l’ennesima volta che la festa si è svolta all’aperto in un ristorante, dove chi partecipava aveva l’obbligo di tampone o greenpass ed è stata misurata la temperatura all’ingresso.

Nel pieno rispetto delle regole Covid”.

Alba Parietti risponde alla polemica sulla sua festa in un perodo di emergenza Covid

Alba Parietti sui suoi 60 anni: fra preoccupazioni e sogni

Le telecamere del Tg5 hanno seguito l’evento di ieri sera e a loro Alba Parietti ha confidato le emozioni provate in occasione di un traguardo così importante. “La notizia dei miei 60 anni mi ha colto impreparata– ha rivelato sorridendo- quando poi si arriva davanti alla cruda realtà del 60esimo anno, insomma devo dire che comunque ti lascia un pochettino spiazzata”.

La conduttrice ha poi citato alcuni dei momenti “topici” della sua vita, dalla nascita del figlio Francesco Oppini, alla conduzione del Festival di Sanremo e Galagoal. Poi ha ammesso: “Il terzo momento topico deve ancora avvenire e io penso che sarà un momento molto bello!”. Alba ha parlato dell’affetto dei suoi cari come di una “cura” e ha infine rivelato il suo più grande sogno. La Parietti ha ammesso voler diventare nonna: “Voglio una nipote magari che mi assomigli”.

Francesco Oppini e gli auguri a mamma Alba Parietti

Come è noto, Francesco Oppini è il solo figlio di Alba Parietti e dunque il compito di renderla nonna dovrebbe spettare proprio a lui e alla sua compagna. Per ora il commentatore sportivo non sembra aver manifestato particolari intenzioni in questo senso, ma non è detto che in futuro la conduttrice non riceverà davvero la tanto attesa notizia. Oggi più che mai, nel cuore di Francesco c’è l’amore per la madre Alba, alla quale ha dedicato l’ultimo post sul suo profilo Instagram. Oppini ha accompagnato l’immagine che li ritrae intenti a sorridere per scattare un selfie, con una parole molto importanti. “Ti salverò da ogni malinconia, perchè sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te” ha scritto citando “La Cura” di Franco Battiato.