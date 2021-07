Alba Parietti (nome d’arte di Alba Antonella Parietti) è una tra le donne più conosciute del panorama televisivo. Showgirl, conduttrice, opinionista, cantante, mamma, la sua lunga carriera iniziata negli anni ’80 è piena di aneddoti curiosi.

Alba Parietti: la formazione e gli esordi

Alba Parietti nasce il 2 luglio 1961 a Torino da mamma Grazia, pittrice, e papà Francesco, chimico e partigiano. Cresce nelle colline torinesi (quartiere Madonna del Pilone) e frequenta l’asilo e le scuole elementari con Marco Travaglio, giornalista affermato.

La fine degli anni ’70 rappresenta un vero e proprio crocevia per la carriera di Alba Parietti: nel 1977 l’esordio a teatro, con l’opera di Oscar Wilde The importance of being Ernest, mentre, nel 1978, partecipa a Miss Italia, ma senza approdare alle finali.

Le prime esperienze in TV di Alba Parietti

All’inizio degli anni ’80, la carriera di Alba Parietti decolla: prima le esperienze su Videogruppo, canale locale del torinese in cui conduceva, con Davide Spingor, Splendido!. Nel 1983 arriva in Rai, nel programma Galassia 2, ideato da Boncompagni e condotto dalla stessa Parietti, in coppia con Anja Pieroni. In questi anni, la showgirl tenta la carriera da cantante, incidendo canzoni dance, ma senza riscuotere particolare successo.

La popolarità arriva negli anni ’90, quando, con Massimo Caputi, conduce Galagol, programma sul calcio su Telemontecarlo. Nel 1991, grazie al successo de La piscina di Raitre, Alba Parietti vinse l’Oscar TV come personaggio femminile dell’anno. L’anno dopo è a Sanremo, con Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen.

Alba, in quegli stessi anni, matura una sorta di “rivalità” con Lorella Cuccarini: le due showgirl spesso erano protagoniste di battibecchi molto accesi. Dopo la partecipazione a molti reality (sia come concorrente che come conduttrice o opinionista), Alba Parietti è stata una delle opinioniste fisse del programma di Canale 5 Live – Non è la D’Urso.

Alba Parietti: vita privata

La vita privata della showgirl è sempre stata molto movimentata: nel 1981 sposa Franco Oppini, dal quale, un anno dopo, avrà il figlio Francesco. Nel 1990, il matrimonio finisce, e la Parietti si lega al filosofo Stefano Bonaga, definito dalla stessa Parietti: “L’uomo più importante della mia vita“. Quindi la relazione anche con Cristiano De Andrè, anche se, una volta finita la loro storia, i due non sono rimasti in buoni rapporti.

La showgirl ha dichiarato, durante Belve, programma di Rai 2, di essere stata insieme ad Ezio Bosso, noto pianista. queste le sue parole: ““E’ stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile”. Su Instagram conta 448mila followers. Le piace condividere con i fan molti scatti provenienti dal suo lavoro e dalla sua quotidianità che, a volte, si presentano in chiave tragicomica.