Bimbo di 18 mesi cade dal balcone: tragedia sfiorata a Cremona, quali sono le condizioni del piccolo

Un bambino di appena 18 mesi è precipitato per 4 metri dopo essere caduto dal balcone della sua casa. Quali sono le sue condizioni e che cosa è successo.

Una terribile tragedia è stata sfiorata a Cremona dove, nel pomeriggio di oggi, un bambino è caduto dal balcone. I soccorsi sono intervenuti subito sul posto per salvarlo: quali sono le sue condizioni adesso e che cos’è successo.

Bimbo di 18 mesi precipita dal balcone della sua casa, che cosa è successo e come sta

Attimi di grande preoccupazione oggi pomeriggio a Cremona, quando un bimbo di appena 18 mesi è caduto dal balcone della sua abitazione. Il piccolo è precipitato dal primo piano di un palazzo popolare, finendo nel giardinetto che si trovava subito sotto l’appartamento in cui vive dopo un volo di almeno 4 metri.

Il bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso al centro specializzato per i traumi dell’infanzia presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. L’erba alta ha permesso di attutire l’impatto della caduta, ma le sue condizioni restano comunque molto gravi. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni destino ancora molta preoccupazione.

Le prime ricostruzioni sulle cause della caduta dal balcone del bambino a Cremona

La Questura sta indagando sulle cause della caduta del bimbo di 18 mesi dal balcone dell’abitazione in cui vive. Poco dopo il terribile fatto, il personale della Scientifica ha eseguito i rilievi per capire la dinamica mentre le forze dell’ordine hanno raccolto alcune testimonianze dai familiari del bambino e dai vicini di casa.

Per il momento, le prime ipotesi si concentrano su una caduta accidentale dal balcone. In particolare, si cerca di stabilire se il piccolo possa essersi sporto troppo dalla balaustra, perdendo così l’equilibrio e precipitando nel giardinetto sottostante. Proprio nel giardino sarebbero infatti stati ritrovati alcuni giocattoli, forse appartenenti al bambino che potrebbe aver cercato di vedere dove fossero caduti.

In seguito alla caduta, il bimbo avrebbe riportato abrasioni e diverse contusioni sul volto, sul torace e all’addome. Si trova ricoverato in codice giallo.