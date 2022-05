Chi l’ha visto anticipazioni: la trasmissione continua ad indagare sul caso di Andreea Rabciuc

Chi l’ha visto torna in onda su Rai3 nella prima serata di mercoledì 4 maggio 2022. Scopri le anticipazioni dei servizi che vanno in onda dalle ore 21:20 circa.

Mercoledì 4 maggio 2022 su Rai3 torna in onda Federica Sciarelli con la sua seguitissima Chi l’ha visto?. La trasmissione torna per continuare la ricerca di persone scomparse nel nulla al fianco ed a supporto delle autorità e dei loro cari che cercano di scoprire la verità sulle loro drammatiche situazioni. Il pubblico dello show nella puntata in onda questa sera in prima serata sul terzo canale della televisione pubblica tornerà ad occuparsi del caso di Andreea Rabciuc, la giovane dai capelli turchesi scomparsa da Jesi il 12 marzo senza lasciare traccia, oltre ad altri misteriosi casi.

Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli al timone di una nuova puntata

L’appuntamento con la trasmissione che continuare ad andare alla ricerca della verità sui casi delle sparizioni più misteriose in Italia ritorna su Rai3 nella prima serata di mercoledì 4 maggio 2022.

A partire dalle ore 21:20 l’apprezzatissima Federica Sciarelli occupa l’iconico studio dello show di Chi l’ha visto? per cercare di fare chiarezza sui fatti di cronaca più discussi del nostro Paese.

Il programma torna a fare compagnia agli attenti spettatori con i servizi e le inchieste puntuali sulle persone scomparse per l’Italia oltre che con gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni: gli sviluppi del caso di Andreea Rabciuc ed i nuovi casi

Durante la puntata in onda questa sera ampio spazio sarà dedicato agli aggiornamenti del caso della giovane di 27 anni scomparsa lo scorso 12 marzo da Jesi.

Andreea, campionessa di tiro a segno, sarà suo malgrado al centro del racconto di Federica Sciarelli che scaverà a fondo degli sviluppi del suo caso per scoprire cosa le è successo.

Tra gli altri servizi di puntata anche la scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno chef in un ristorante.

Il racconto parte dalle parole di lui che si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi invece si ritrova a cercare la compagna. Spazio poi alla storia di Renato, scomparso nel nulla dopo che gli hanno sfondato la porta di casa, con Chi l’ha visto? che sarà in grado di mostrare al pubblico il suo testamento.