Cosa fare se si perdono le crypto? Poco, ma delle speranze ci sono: ecco quali

In un momento in cui le crypto potrebbero rappresentare un investimento per mitigare gli effetti della recessione innescata dai cali dell’economia mondiale, occorre correre ai ripari nel caso in cui si dovessero perdere le keys dei propri portafogli. C’è un modo per salvare il salvabile? Uno c’è, vediamo quale.

Quanti Bitcoin potrebbero perdere gli investitori nel 2022?

Risposta semplice: quest’anno, è probabile che andranno persi tra 272 e 545 milioni di dollari americani.

Risposta lunga: nel marzo del 2022, Netflix ha pubblicato un documentario su Gerry Cotton, fondatore dell’exchange canadese di cryptovalute QuadrigaCX.

Cotton è morto durante la luna di miele in India ed è passato a miglior vita tenendo le chiavi private dei portafogli Bitcoin di Quadiga. La morte di Cotton e la scomparsa dell’exchange hanno innescato una serie di teorie e ricerche crowd-source, portando infine alla conclusione che Cotton avesse rubato fondi per anni.

Mentre la vicenda di Cotton è straordinaria, la maggior parte delle storie sulle cryptovalute perdute non lo sono.

Come si perdono i Bitcoin? Partiamo dalla teoria

Gli analisti hanno stimato che almeno il 20% di tutti i Bitcoin è andato perso e che la maggior parte di quei fondi è irrimediabilmente persa.

Tuttavia, una ricerca mostra che circa il 2,5% di quei fondi può ancora essere recuperato.

Le cryptovalute si perdono per una serie di motivi: le persone hanno dimenticato le password dei loro portafogli; si commettono errori nel registrare le proprie “frasi seme”; le persone muoiono senza dare adeguate istruzioni su come accedere ai loro fondi; involontariamente (o occasionalmente intenzionalmente) si inviano cryptovalute a un indirizzo di masterizzazione o a un indirizzo su una rete diversa.

C’è un modo per recuperare le crypto perse?

Crypto Asset Report è un’organizzazione che lavora con queste persone ogni giorno per cercare di riprendere il controllo dei loro fondi.

Tuttavia, questo non include i Bitcoin persi a causa di truffe o furti. Sebbene tali fondi vengano persi per il titolare del portafoglio originale, non vengono persi per l’offerta di denaro totale di Bitcoin. È probabile che quei fondi continueranno a circolare.

Qual è l’ammontare di Bitcoin che viene perso ogni anno?

La vera risposta è che nessuno lo sa per certo. È chiaro che la stragrande maggioranza dei circa 3,8 milioni di Bitcoin persi è andata persa alla nascita della blockchain, prima che avesse un valore economico.

“Durante i nostri periodi di maggiore affluenza, più di 1.000 persone alla settimana contattano CryptoAssetRecovery.com in cerca di aiuto per recuperare fondi”, spiegano dal sito che tenta di recuperare le crypto.

Chainalysis stima che il 2% di Bitcoin scambiato in un dato anno vada perso e che la stima del 2% “si basa sul raschiare internet alla ricerca di segnalazioni di crypto perse e che la stima non si basa su un’estrapolazione statistica“.

L’altra stima citata occasionalmente proviene da una nota di ricerca di Cane Island Digital del 2020, che stima che “circa il 4% dell’offerta disponibile di Bitcoin è andato perso ogni anno“.

Nessuno dei due studi fornisce una metodologia per riprodurre questa stima, quindi ecco semplicemente una serie di stime.

Dato che è probabile che si perda tra il 2% e il 4% dei 328.500 Bitcoin estratti nel 2022, è probabile che si perdano tra 6.570 e 13.140 Bitcoin. A partire dal 20 aprile 2022, quando il prezzo di Bitcoin è di circa 41.500 dollari, ciò significa che è probabile che nel 2022 tra 272 milioni e 545 milioni di dollari di soli Bitcoin verranno rimossi dall’offerta mondiale di Bitcoin.

Parliamo di investimenti: il Bitcoin può “combattere” la recessione?

Il Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti si è contratto dell’1,4% nel primo trimestre del 2022, con l’aumento dei timori riguardo a una possibile recessione della prima economia mondiale e di tutto il globo a seguire. Questo è visto come una possibilità rialzista per asset rischiosi come Bitcoin e azioni poiché la Federal Reserve potrebbe diventare meno aggressiva per evitare una recessione.

Il Bitcoin ha fatto passi da gigante verso l’adozione mainstream poiché Goldman Sachs ha offerto il suo primo prestito garantito da Bitcoin. Nelle ultime settimane, è stato chiaro che Wall Street sta adottando ulteriormente le cryptovalute poiché Cowen, una banca di investimento americana, ha lanciato un’unità di asset digitali e BlackRock ha preso parte al round di finanziamento da 400 milioni di dollari per l’emittente di stablecoin Circle. Inoltre, il colosso del private equity Apollo Global Management ha assunto l’ex dirigente di JPMorgan Christine Moy come primo capo della strategia per le risorse digitali.

USA e UK sempre più aperte alla finanza virtuale

Inoltre, Goldman Sachs ha dichiarato la scorsa settimana che sta esaminando i token non fungibili – NFT – e la tokenizzazione di asset reali. Il loro capo delle risorse digitali, Mathew McDermott, ha dichiarato: “Stiamo effettivamente valutando gli NFT nel contesto degli strumenti finanziari e, in realtà, lì il potere è piuttosto potente.

Quindi lavoreremo su diverse cose“.

Inoltre, il Regno Unito sta reprimendo la criminalità legata alle cryptovalute poiché molte società di asset digitali che necessitano di competenze normative stanno braccando “i poliziotti della criminalità informatica” del Regno Unito. Ciò include offerte di doppia o tripla retribuzione in quanto non sono a corto di contanti.

Il National Police Chiefs’ Council, che è l’organo di rappresentanza di tutte le forze del Regno Unito, sta assumendo personale da 3 a 4 volte il tasso del resto della polizia “ordinaria”. Questo mostra come l’industria delle cryptovalute stia entrando a gamba tesa nel Mondo poiché ogni settore viene interessato dagli asset digitali in qualche modo.

L’analisi tecnica

Il Bitcoin è stato ancora una volta debole a inizio settimana poiché i prezzi hanno continuato a essere scambiati al di sotto del livello chiave di 40.000 dollari l’uno.

La cryptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione è scesa a un minimo di 38.235,54 dollari nello scorso fine settimana, dopo un picco di 39.263,60 dollari di venerdì scorso. Il calo di sabato ha visto il prezzo continuare ad avvicinarsi lentamente al livello di supporto a lungo termine di 37.570 dollari, un punto che non veniva raggiunto dal 13 marzo.

Secondo gli analisti, uno dei motivi per cui gli shortisti sul Bitcoin non hanno ancora raggiunto questo livello minimo è dovuto al fatto che l’RSI a 14 giorni continua a rimanere al di sopra del proprio supporto.

Al momento in cui scriviamo, la forza relativa si sta muovendo a 40,50, che è leggermente al di sopra del tetto di 40, e i ribassisti hanno probabilmente evitato di entrare in numero enorme poiché probabilmente prevedono un rimbalzo dell’asset digitale.

La storia recente ha mostrato che i rialzisti in genere spingono i prezzi più in alto a questo livello, il che potrebbe essere una ragione per l’inizio di settimana ancora debole.