Federica Panicucci commossa dal caso Denise Pipitone il racconto della conduttrice di Mattino Cinque News

È uno dei volti più noti e più amati di casa Mediaset. Federica Panicucci è ormai da anni al timone di Mattino Cinque News, programma che si propone di raccontare i fatti di cronaca anche al di fuori dei telegiornali. In questi giorni, la conduttrice ha spiegato meglio il regno del dietro le quinte del programma che conduce e il caso che l’ha colpita maggiormente dal punto di vista emotivo.

Federica Panicucci e il caso di Denise Pipitone

Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato del caso di cronaca portato a Mattino Cinque News che l’ha colpita maggiormente dal punto di vista emotivo.

Nel suo lavoro è molto importante sapere separare il lato emotivo e il lato professionale anche se molto spesso è difficile eseguire questa distinzione. La conduttrice, infatti, afferma: “Anche se non sembra, io sono una persona emotiva e ho lavorato molto per riuscire a tenere a bada questo mio lato“.

In seguito ha raccontato del caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa in circostanze misteriose e con dinamiche mai rese davvero note. “È chiaro che a volte è impossibile non farsi coinvolgere. Penso, per esempio, al caso di Denise Pipitone” ha affermato infatti Federica Panicucci.

Poi ha concluso ricordando quando ha ospitato al suo programma Piera Maggio, mamma della piccola Denise, un momento in cui è stato “difficile non commuoversi, a maggior ragione per chi è mamma come me.”

Mattino Cinque News visto dal backstage

In seguito, durante l’intervista, Federica Panicucci ha spiegato meglio cosa sta dietro a Mattino Cinque News, programma che conduce.

Alla base vi è un grande lavoro; ogni giorno al termine della diretta tv la Panicucci e tutta la squadra si riuniscono per decidere gli argomenti di cui parlare in giorno successivo e con che taglio proporli ai telespettatori.

Il programma offre fatti di cronaca e la scaletta è suscettibile a tutti i cambiamenti del caso, anche a diretta in corso: “Siamo pronti anche a modificarla in diretta. È proprio questo il bello di Mattino Cinque News”. Spiega infatti la stessa conduttrice.