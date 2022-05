Foreste dilaniate dagli incendi, ettari di terreno grandi quanto l’Italia sono andati in fumo co conseguenze

Aree forestali di tutto il mondo grandi come l'Italia sono state distrutte. Questo porta a conseguenze irreversibile per chi ci vive e non solo. Cosa si può fare per evitarlo.

Le foreste in tutto il mondo sono a rischio d’estinzione. La distruzione di queste aree porterà a conseguenze irreversibile, ma ci sono soluzioni e misure che vengono già adottate in alcuni Stati, tra cui l’Italia.

L’emergenza ambientale che si è abbattuta nel mondo oggi conta i suoi danni. Nel 2021 il rapporto Global Forest redatto dal World Resources Institute ha rilevato una perdita di 253mila chilometri quadrati di foresta, un’area vasta quasi come tutta l’Italia o, per un’idea più precisa, come dieci campi da calcio persi ogni minuto per un intero anno. Quali sono le aree interessate e quali le conseguenze?

La distruzione del “Polmone Verde” e le conseguenze irreversibili

Sono diversi anni che si assiste al fenomeno dei disboscamenti e degli incendi dolosi ai danni dell’ambiente. Il fenomeno è ravvisabile in varie parti del mondo, ed ha toccato in particolare modo anche l’Amazzonia, in Brasile, conosciuta anche come il polmone Verde del Pianeta.

I danni che si riscontrano in quell’area sono irreversibili, e mettono a rischio non solo l’ambiente ma anche la sopravvivenza di molte specie animali e di tribù indigene. Questi sono sopravvissuti sino ad ora con uno stile di vita strettamente legate al loro territorio.

La loro salute, faticherebbe ad ambientarsi e vivere in un luogo diverso dal loro habitat.

Le aree a rischio e le soluzioni per tutelarle. L’esempio dell’Italia

Altre aree a forte rischio sono poi nella Repubblica Democratica del Congo, nel Perù e in Bolivia, dove si verifica la distruzione più alta nel ultimi 19 anni.

Si tratta di Stati guidati da governi progressisti, che però hanno dimostrato poco interesse nella salvaguardia ambientale, degli ecosistemi e delle popolazioni locali. Lo stesso disinteresse dimostrato da Bolsonaro in Brasile.

Salvare le foreste presenti è ancora possibile, con norme rivolte a tutela del verde.

Questo è quanto avvenuto, ad esempio, in Canada e negli USA, ed in Italia, che ha aumentato del 30% della copertura forestale degli ultimi 30 anni.