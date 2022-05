Giorgia Surina, chi è l’ex conduttrice di MTV: dalla malattia alla relazione con un attore amatissimo

Giorgia Surina ha esordito molto giovane in tv e ben presto è diventata uno dei volti più amati di MTV. Dalla relazione con un amato attore ai problemi di salute avuti in passato.

Oggi appare sorridente e piena di energie Giorgia Surina, ma in passato ha dovuto affrontare alcuni momenti decisamente delicati. La conduttrice, per anni volto di MTV Italia, ha dovuto affrontare infatti alcune battaglie personali che l’hanno messa a dura prova. Dal matrimonio con un amato attore italiano alla scoperta della malattia: cosa sappiamo dell’amatissimo volto del piccolo schermo.

Giorgia Surina, vita privata dell’ex conduttrice di MTV Italia

La bellissima Giorgia Surina nasce a Milano nel 1975 da genitori italo-croati. Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione nella sua città natale ha esordio in tv, precisamente per il programma Casa J in onda su Junior tv.

Da lì il grande successo, in cui ha affrontato numerose sfide – dalla conduzione alla recitazione.

La sua brillante carriera fa tuttavia da contraltare ad una vita privata affatto semplice, fatta di alcuni momenti bui. Dopo la relazione con Antonio Campo Dall’Orto, manager di MTV Italia e poi amministratore delegato Rai, la donna ha sposato Nicolas Vaporidis (precisamente nel 2014).

Il loro matrimonio tuttavia naufraga nel giro di due anni, una delusione che Giorgia ha faticato a processare; nel corso di un’intervista per Vanity Fair ha infatti rivelato: “In certi momenti ti sembra che l’amore non esista.

Ti crolla tutto e pensi di aver creduto in una favola – aveva raccontato al giornale – Mi sono lasciata attraversare dal dolore, senza combatterlo, come fosse un fulmine: così come è entrato, è anche uscito“.

Poco dopo la separazione la Surina ha dovuto anche combattere con un tumore al seno – che dopo l’operazione si è rivelato essere fortunatamente benigno. Una situazione affatto semplice, aggravata anche da uno stalker che per un periodo l’ha perseguitata. Intervistata da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, la donna ha rivelato di aver avuto problemi con un ragazzo che si è spinto davvero troppo in là.

“Questo ragazzo aveva iniziato a fare scherzi telefonici, poi è passato a messaggi poco carini, fino a scrivere sui muri di Milano commenti sul mio conto – ha spiegato la conduttrice – Dopo una serie di denunce siamo riusciti a fermarlo. Non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Era il 2003 e ancora non c’era una legge sullo stalking, per fortuna la situazione è cambiata“.

Oggi fortunatamente il peggio è passato e Giorgia, seguitissima sui social (conta la bellezza di 656mila follower), non perde occasione per mostrarsi con il sorriso e condividere con i suoi fan i momenti più importanti della propria vita.

Carriera di Giorgia Surina: dagli esordi in tv fino ai lavori per il grande schermo

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, come anticipato Giorgia Surina ha esordito nel mondo della tv grazie al programma Casa J (proposto su Junior tv). Successivamente la ragazza è passata ad MTV dove per anni ha condotto programmi di successo come Hitlist Italia, Select Londra e TRL: Total Request Live – programmi al tempo tra i più seguiti dai giovani.

Il suo curriculum, inoltre, vanta anche diversi ruoli da attrice sia sul grande schermo che in televisione.

Nel 2004 è nel cast di Una talpa al bioparco di Fulvio Ottaviana, mentre successivamente ha partecipato a fiction di grande successo come R.I.S. 4 – Delitti imperfetti, Don Matteo e la sitcom con Fabio De Luigi Love Bugs. Ha inoltre condotto molti programmi radiofonici di successo e ancora oggi è la voce che accompagna il pubblico di Shaker, in onda su RTL 102.5.