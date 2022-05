Il paradiso delle signore anticipazioni: Teresa convince il padre a restare a Milano. La trama

Il quarto appuntamento settimanale con le repliche della prima stagione de Il paradiso delle signore va in onda giovedì 5 maggio 2022 a partire dalle ore 15:55 ovviamente su Rai1. Nell’episodio dal titolo di La settimana del Sud Pietro e Vittorio faranno di tutto pur di convincere Teresa a rimanere a Milano a lavorare nel magazzino di moda ed escogitano un piano che possa convincere anche Giuseppe, padre della nuova Venere. Tutto d’un tratto la Sicilia arriverà al Paradiso, coinvolgendo i clienti del sud e facendo cambiare idea al padre di Teresa che ammorbidirà le sue richieste e lascerà la figlia nel capoluogo lombardo.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani giovedì 5 maggio

Teresa sembra convinta a fare ritorno in Sicilia con il padre in nome dell’amore per la sua famiglia in modo da risolvere la loro instabile situazione economica. Pietro e Vittorio saranno spiazzati dalla scelta della Venere e faranno di tutto per risolvere questa situazione escogitando un piano ingegnoso.

Saranno loro due ad inaugurare al Paradiso la così detta Settimana del Sud, un modo per avvicinare i clienti del meridione al magazzino e mostrare a Giuseppe le doti di Teresa. La donna si impegnerà al massimo per mostrare la sua passione al padre, risultando la migliore come venditrice del famoso sfincione siciliano.

Teresa mostra al padre le bellezze e le bontà del Paradiso che stanno dando la possibilità alla gente del meridione di riscattarsi e sentirsi a casa. Aiutata da Pietro riesce a convincere il padre della bontà del progetto e della sua voglia di restare a Milano, tanto che il padre acconsente al fatto che resti in Lombardia.

Teresa, Vincenzo e Francesca accompagnano così Giuseppe alla stazione centrale mentre Pietro passa da lì ed incontra dalla sua vettura lo sguardo di Teresa, con i due che si scambiano un dolce sorriso che sa di altro.