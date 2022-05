Incidente in Ucraina, almeno 27 morti in un terribile schianto a Rivne: le immagini dal luogo della tragedia

Sarebbero almeno 27 le persone rimaste uccise in uno spaventoso incidente a Rivne, in Ucraina, morte nello schianto tra un bus, un’auto e un camion per il trasporto di carburante nella regione occidentale del Paese. Sui social le prime immagini dal luogo del dramma.

Secondo quanto riferito dai media locali e dalle principali agenzie, il bilancio del drammatico incidente verificatosi poche ore fa nella regione di Rivne, nell’ovest dell’Ucraina, sarebbe terribile. Almeno 27 i morti, stando alle informazioni riferite da Adnkronos, nello schianto tra 3 mezzi.

Una prima ricostruzione parla di uno scontro tra un bus, un’auto e un camion per il trasporto di carburante, come confermato dal consigliere del Ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. 12 i sopravvissuti tra le 38 le persone coinvolte.

La notizia del terribile incidente avvenuto in Ucraina è un’altra pagina di dolore per il Paese martoriato dalla guerra innescata da Vladimir Putin con l’invasione militare iniziata il 24 febbraio scorso.

2/ He clarified that the patrolmen organized a detour of transport from Rivne and Lvov.

16 dead and 12 injured. The head of the IVA specified that the exact number of victims is being established. pic.twitter.com/9OsqXr159H

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 3, 2022