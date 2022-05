Papa Francesco pronto a incontrare Vladimir Putin: l’idea del viaggio a Mosca per fermare la guerra in Ucraina

Papa Francesco si dice pronto a volare a Mosca per incontrare Vladimir Putin: l'idea di Bergoglio mentre la guerra in Ucraina entra in una nuova fase, tra escalation militare e nuove minacce.

Papa Francesco si dice pronto a incontrare Vladimir Putin a Mosca. Il Pontefice non andrà in visita a Kiev, come da tempo ipotizzato, e avrebbe in mente un viaggio in Russia per parlare personalmente con il leader del Cremlino. Sono giorni particolarmente delicati sul fronte del conflitto in Ucraina, giorni in cui lo scontro sembra essere entrato in una nuova fase – tra ostilità e minacce all’intero Occidente – e aver assunto il volto di una bomba a orologeria che potrebbe trascinare tutti nel baratro di una terza guerra mondiale.

Papa Francesco vuole incontrare Putin: le parole del Pontefice

Poche ore fa, in una intervista rilasciata al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, alla presenza della vicedirettrice Fiorenza Sarzanini, Bergoglio ha aperto all’idea di volare a Mosca per vedere di persona Vladimir Putin.

“Sento che non devo andare“, ha dichiarato il Pontefice sull’ipotesi di una sua visita a Kiev durante la guerra. Secondo il Papa, ci sarebbe una priorità nel suo orizzonte di intenti: “Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin. Se aprisse la porta…“.

Ipotesi incontro tra Papa Francesco e Putin: il messaggio al Cremlino e la reazione

In questi giorni il Papa sta affrontando dei problemi di salute, con difficoltà a camminare a causa di un ginocchio, ma ha voluto comunque incontrare i giornalisti per parlare di guerra e di quali possano essere i margini per avviare un concreto discorso di pace.

Attualmente, il Vaticano aspetterebbe ancora una risposta da Mosca dopo che il Pontefice avrebbe fatto recapitare al presidente russo un messaggio di apertura per un incontro: “Stiamo ancora insistendo – ha aggiunto Bergoglio ai microfoni del Corriere –, anche se temo che Putin non possa e non voglia in questo momento“. L’appello del Papa era stato lanciato già all’alba dell’escalation militare in Ucraina, quando da San Pietro aveva chiesto ai “potenti” di fermarsi e interrompere le ostilità per avviare un tavolo di pace.

Auspicio, come evidente, caduto nel vuoto.