Papa Francesco non può camminare, problemi di salute per il Pontefice: “La gamba non va bene, è un umiliazione”

Papa Francesco alla fine dell'udienza con i pellegrini ha rivelato di non poter camminare per via del dolore al ginocchio: ha definito la cosa un'umiliazione, le sue parole.

Proseguono i problemi di salute di Papa Francesco. Il Pontefice, che soffre per un ginocchio, ha affrontato il problema durante un’udienza rivelando di non poter camminare su consiglio del suo medico. Ha parlato di umiliazione e non ha nascosto la serietà della condizione per la quale, si è detto nei giorni scorsi, dovrebbe anche operarsi.

Papa Francesco: “Non posso camminare, devo obbedire al medico“

Papa Francesco continua a soffrire per i problemi al ginocchio già emersi da tempo e ribaditi con una nota ufficiale della Santa Sede pochi giorni fa. Oggi, 30 aprile, alla fine dell’udienza con i pellegrini dalla Slovacchia presso l’Aula Paolo VI, il Pontefice non ha nascosto la sofferenza e dichiarato: “Dopo io vi saluterò ma c’è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare“.

Bergoglio, quindi, ha continuato dichiarando: “A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico“. Per questo, ha chiesto ai pellegrini “il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto: è una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese“.

Problemi di salute per Papa Francesco: deve operarsi al ginocchio

Pochi giorni fa, dalla Santa Sede avevano annullato tutti gli impegni giornalieri di Papa Francesco: “Per via del dolore al ginocchio, e su consiglio medico, Papa Francesco ha interrotto le attività previste per la giornata odierna, inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali, di cui una nuova sessione è in corso in questi giorni” è stato dichiarato in una nota ufficiale.

“Dopo la foto vi saluterò, ma devo farlo seduto non in piedi, perché mi fa male il ginocchio.

È il male di un tempo, che una volta si chiamava ‘male della suora’, perché pregavano in ginocchio e si ammalavano” aveva aggiunto Bergoglio.

Papa Francesco soffrirebbe di gonartrosi, l’atrosi del ginocchio per la quale dovrebbe anche operarsi secondo il consiglio dei medici.

Si tratterebbe del secondo intervento a stretto giro: il 4 luglio dell’anno scorso, Bergoglio era stato operato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Ora, un problema al ginocchio che potrebbe costringerlo a rimandare impegni ufficiali, tra cui quel supposto viaggio in Ucraina.