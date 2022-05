Rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show: il retroscena di Parpiglia

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono stati i protagonisti dell’ultima registrazione della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che verrà mandata in onda mercoledì prossimo. I due sarebbero arrivati nuovamente alle mani durante un dibattito sulla Russia e sulla guerra in Ucraina dove le loro posizioni sarebbero state agli antipodi. Mentre la notizia faceva il giro dei web e dei social, a chiarire l’accaduto è stato Gabriele Parpiglia a RTL 102.5.

Gabriele Parpiglia svela cosa è successo al Maurizio Costanzo Show

Nella Suite 102.5 l’autore televisivo Gabriele Parpiglia ha svelato quello che ancora non si sapeva sulla rissa tra Sgarbi e Mughini avvenuta durante la registrazione dello storico programma Maurizio Costanzo che, come noto, non è in diretta.

“Cosa è accaduto? Mughini, in versione ultrà, al Maurizio Costanzo show mentre si parlava con Al Bano di Putin e se fosse giusto o meno eliminare gli sportivi dalle competizioni, se fosse giusto andare a cantare per Putin quando si poteva (tra l’altro non è andato solo Al Bano, sono andati tantissimi altri cantanti italiani e sportivi)“, racconta in radio. A quel punto, la reazione di Sgarbi: “Sgarbi, allora, inizia a difendere la categoria di chi non doveva essere eliminato (gli sportivi non c’entrano niente).

Mughini, a quel punto, come quando un toro vede rosso, inizia a offendere Sgarbi, che replica bloccandosi su una parola ben precisa che non ho il coraggio di ripetere“.

La rissa e la caduta di Sgarbi

Da quel momento è scoppiata la rissa: “A quel punto Mughini si alza, Sgarbi si alza e Mughini si avvicina e gli dà un destro”.

Poi interviene sulle fotografie che sono state diffuse da Dagospia: “Dalle fotografie non si capisce. Dopo cerca di prenderlo per la gola, Sgarbi non se l’aspettava, cade a terra dietro i suoi quadri esposti….

Si vedono addirittura i calzini rossi di Sgarbi che fa un volo“.