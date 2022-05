The wife – Vivere nell’ombra: trailer, trama, cast e storia del premio Nobel Joe Castleman del film su Rai 1

The wife - Vivere nell'ombra va in onda su Rai1 nella prima serata di mercoledì 4 maggio 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola con Glenn Close.

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 4 maggio 2022 è un altro toccante film che trova posto nel ciclo del canale dal titolo di Donne Straordinarie. La pellicola di genere drammatica dal titolo di The wife – vivere nell’ombra va in onda a partire dalle ore 21:25 e ci racconta la storia di una grande donna che dopo una vita alle spalle del marito si ritrova a fare un bilancio dei quaranta anni passati al fianco del compagno. Proprio quando Joan si prepara per accompagnare il marito Joe Castleman alla premiazione per il Nobel alla letteratura, la donna ripensa ai sacrifici, ai tradimenti sopportati e al patto segreto su cui è basato il loro matrimonio arrivando ad un punto di rottura definitivo.

The wife – Vivere nell’ombra: le curiosità ed il cast del film

The Wife – Vivere nell’ombra è una pellicola del 2017 diretta da Björn Runge adattamento cinematografico di un romanzo di Meg Wolitzer. L’opera del 2003 anch’essa dal titolo di The Wife è stata riadattata alla sceneggiatura da Jane Anderson.

La protagonista della storia è interpretata da Glenn Close, attrice che viene considerata una delle migliori in assoluto della sua generazione e simbolo della New Hollywood ammirata in capolavori come Il grande freddo e Attrazione fatale.

Al suo fianco spiccano le partecipazioni di Jonathan Pryce, apparso nelle saghe di successo dei Pirati dei Caraibi e di 007 – Il domani non muore mai, oltre a Christian Slater.

The wife – Vivere nell’ombra: la trama della pellicola

Il grande scrittore americano Joe Castleman ha vinto il premio Nobel per la letteratura dopo una carriera costellata di successi nella quale è sempre stato sul palcoscenico con il ruolo da protagonista.

Al suo fianco per quaranta anni ha avuto però la moglie Joan, fedele compagna a sua differenza.

La donna mentre si prepara al ricevimento del prestigioso riconoscimento poco prima di festeggiare l’importante traguardo raggiunto dal marito, ripensa a tutto il tempo passato al suo fianco tra tradimenti digeriti, bugie ed un patto segreto sul quale si è basato tutto il loro matrimonio e che ora la donna non è più disposta a sopportare.

Guarda il trailer: