Agente 007 – Il domani non muore mai: su Rete4 Pierce Brosnan torna nei panni di James Bond

Sabato 15 gennaio 2022 su Rete 4 continua la riproposizione dei film del lungo ciclo cinematografico dedicati all’agente segreto più conosciuto di sempre. In prima serata a partire dalle ore 21:20 circa va infatti in onda la diciottesima pellicola della sconfinata saga dal titolo di Agente 007 – Il domani non muore mai. Il film mostra al pubblico la seconda partecipazione dell’attore Pierce Brosnan nei panni di James Bond questa volta intento a fermare il piano di un magnate dei media di comunicazione che ha tutta l’intenzione di far scoppiare una terza guerra mondiale in modo da gestire l’esclusiva sul piano dell’informazione. La trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Agente 007 – Il domani non muore mai: le curiosità ed il cast del film

Il domani non muore mai (dal titolo in lingua originale di Tomorrow Never Dies) è un film del 1997 diretto da Roger Spottiswoode, regista e montatore canadese che si occuperà della lunga saga solo in questa pellicola.

Si tratta del diciottesimo film basato sul personaggio iconico creato da Ian Fleming che qui per la seconda volta consecutiva viene interpretato da Pierce Brosnan. Al fianco dell’attore figurano anche Jonathan Pryce, Michelle Yeoh e Teri Hatcher, Ricky Jay, Gotz Otto oltre a Joe Don Baker, Vincent Schiavelli, Judi Dench, Desmond Llewelyn, Samantha Bond, Colin Salmon, Geoffrey Palmer, Julian Fellowes, Terence Rigby, Pip Torrens.

Agente 007 – Il domani non muore mai: la trama

Per James Bond la minaccia del film va al passo con i tempi e con l ‘evoluzione dei mass media. Questa volta l’agente se la dovrà vedere con un supercattivo pronto a fabbricare ad arte degli scoop che da abile titolare di un network cavalcherà per dominare il mondo a suo piacimento. Le sue emittenti ed i suoi giornali arriveranno addirittura a creare presupposti per la terza guerra mondiale usando una testata nucleare che metterà contro Cina e Inghilterra.