Agente 007 – Si vive solo due volte: in onda su Rete4 il quinto capitolo della saga con Sean Connery

TV e Spettacolo

La quinta pellicola dell'amata saga cinematografica torna in televisione su Rete4 in compagnia dell'inconica interpretazione di Sean Connery.

Sabato 16 ottobre 2021 continua su Rete4 la famosa saga cinematografia dedicata all’agente segreto più amato del cinema. Agente 007 – Si vive solo due volte è il quinto film della serie di successo che torna in televisione per fare intrattenere il pubblico di Rete4 nella prima serata di oggi a partire dalle ore 21:30 circa. Per la penultima volta nei panni di James Bond ci sarà l’indimenticabile Sean Connery, qui a cercare di porre rimedio alla guerra per lo spazio tra Russia e Stati Uniti. La trama ed il cast della quarta pellicola della saga.

Agente 007 – Si vive solo due volte: le curiosità ed il cast del film

Agente 007 – Si vive solo due volte (dal tiolo in lingua originale di You Only Live Twice) è un film del 1967 diretto da Lewis Gilbert, qui alla prima ed unica fatica nella saga dell’agente segreto.

La pellicola si ispira al romanzo Si vive solo due volte sempre scritto dall’autore Ian Fleming, riportandone l’ambientazione e riprendendo titolo ed alcuni nomi dei personaggi.

Il personaggio principale James Bond è interpretato per la quinta volta consecutiva da Sean Connery, qui per la penultima volta nei panni dell’agente segreto.

Al suo fianco nel ruolo di quinta Bond Girl della saga figura l’attrice Akiko Wakabayashi, nel ruolo della conturbante Aki.

Gli altri film di 007 trasmessi da Rete4 nelle scorse settimane:

Agente 007 – Si vive solo due volte: la trama del film

James Bond questa volta deve intervenire per sventare l’evoluzione tragica della guerra fredda che potrebbe presto trasformarsi in un nuovo confitto mondiale.

L’agente dovrà infatti indagare sulla sparizione di due capsule spaziali, una sovietica ed una americana, svanite misteriosamente nel nulla per volere di un losco individuo di nome Blofeld che ha intenzione di mettere in cima al mondo la sua Spectre.

L’agente 007 volerà così in Giappone dove un oggetto non identificato è atterrato a Tokyo e sembra essere direttamente coinvolto con la sparizione delle capsule degli Urss e degli Stati Uniti.