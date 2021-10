Agente 007 – Una cascata di diamanti: cast e curiosità del settimo film di James Bond in onda stasera su Rete4

TV e Spettacolo

Sabato 23 ottobre 2021 il canale di Rete4 continua a dedicare la sua prima serata alla celebre saga cinematografia dell’agente segreto più conosciuto del cinema. Agente 007 – Una cascata di diamanti è il settimo film della serie di successo che torna in televisione a partire dalle ore 21:30 circa. Il film rappresenta l’ultima apparizione nei panni di James Bond dell’indimenticabile Sean Connery, dopo la piccola pausa presa in occasione del sesto film, che qui sarà sulle tracce di un contrabbando di diamanti. La trama ed il cast della settima pellicola della saga.

Vediamo anche gli film di 007 trasmessi da Rete4 nelle scorse settimane:

Agente 007 – Una cascata di diamanti: il cast e le curiosità sulla pellicola

Agente 007 – Una cascata di diamanti (dal titolo in lingua originale di Diamonds Are Forever) è un film del 1971 diretto da Guy Hamilton, qui alla sua seconda regia nella saga che lo vedrà dietro la macchina da presa per quattro volte in tutto.

La pellicola si ispira al romanzo omonimo come sempre scritto dall’autore Ian Fleming ed è il settimo film della saga dedicata a James Bond. Dopo la temporanea parentesi affidata all’attore australiano George Lazenby nel film dal titolo Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, torna a vestire i panni dell’agente segreto il divo Sean Connery, qui alla sesta ed ultima interpretazione nel ruolo.

Al suo fianco nel ruolo di settimana Bond Girl della saga compare l’attrice statunitense Jill St. John, insieme ad altri grandi interpreti del cinema di quegli anni come Charles Gray, Blofeld Lana Wood, Jimmy Dean e Bruce Cabot.

Agente 007 – Una cascata di diamanti: la trama del film

In questa occasione James Bond sarà incaricato di mettersi sulle trace di un traffico illegale internazionale di diamanti. Infiltratosi tra i trafficanti nei panni di uno di loro, l’agente segreto scopre quale organizzazione ed il suo capo che gestisce il giro di diamanti e al posto di metterla al tappeto si trova a dover collaborare con lei.

I due viaggeranno in giro per il mondo per capire che fine abbia fatto un ingente carico di pietre preziose rubate in Sudafrica e mai messe sul mercato.

La strana coppia scoprirà così che quei diamanti servono a finanziare il piano di un malvivente che il duo dovrà fermare per salvare il mondo.