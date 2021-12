Octopussy – Operazione piovra: un altro film di James Bond in arrivo su Rete4 sabato 4 dicembre

TV e Spettacolo

Roger Moore veste i panni dell'agente segreto per la penultima volta nel tentativo di sgominare una banda criminale che vuole sfruttare la potenza di un ordigno nucleare per far tremare il mondo.

Sabato 4 dicembre 2021 su Rete 4 prosegue la lunga riproposizione dei film facenti parte della gloriosa saga sull’agente segreto più famoso della storia del cinema. Il film Octopussy – Operazione piovra è il tredicesimo film della saga di James Bond e nello specifico il sesto con l’apprezzato attore Roger Moore, dove l’agente si metterà sulle tracce di una misteriosa organizzazione criminale che sotto il finto traffico di gioielli nasconde un ben altro piano. Il film della saga cinematografica dedicato al personaggio di Ian Fleming va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Qui puoi scoprire anche le trame e le curiosità degli altri film di 007 andati in onda su Rete 4 negli ultimi mesi:

Octopussy – Operazione piovra: il cast e le curiosità del film

Octopussy – Operazione piovra è un film arrivato nelle sale cinematografiche nel 1983 per la regia di John Glen, noto regista che ha partecipato a molti film della saga anche come montatore prima di passare dietro la cinepresa per girare per ben cinque volte consecutive i film della saga.

Il film è il tredicesimo della lunghissima serie e vede nei panni di James Bond per la sesta e penultima volta Roger Moore, l’attore saluterà infatti il personaggio nel capitolo seguente.

Nella sua penultima missione l’attore trova al suo fianco nei panni di nuova Bond Girl l’attrice Kristina Wayborn nei panni di Magda. Nel cast un ruolo importante è poi rivestito da Maud Adams e da Louis Jourdan che qui interpreta l’antagonista della storia.

Octopussy – Operazione piovra: la trama della pellicola

La nuova missione che James Bond dovrà affrontare lo porterà all’inseguimento di uno strano circo gestito da una affascinante dama che si fa chiamare Octopussy. Sotto il tendone infatti ci sarà una organizzazione criminale che l’agente dovrà smontare per evitare che il loro traffico illecito di gioielli possa finanziare la ben più pericolosa missione che li vede impegnati a far introdurre in Germania un dannoso ordigno nucleare.