Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro stasera in tv: l’indimenticabile Roger Moore nei panni di James Bond

Torna in televisione la seconda volta di Roger Moore nei panni di James Bond. Scopri la trama ed il cast del film in onda su Rete4.

Sabato 7 novembre 2021 su Rete4 non intende di certo fermarsi la riproposizione della saga cinematografia che vede come protagonista l’agente segreto James Bond. Il film Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro sarà mandato in onda alle ore 21:30 circa e mostrerà per la seconda volta nei panni dell’agente l’attore Roger Moore, dopo aver sostituito Sean Connery a partire dal capitolo precedente, qui in una versiona più giocosa e divertente del personaggio. Il film è la nona pellicola della famosa serie di successo ispirata dall’eterno personaggio creato da Ian Fleming. La trama ed il cast della pellicola della saga in onda su Rete4 in prima serata.

Vediamo anche gli film di 007 trasmessi da Rete4 nelle scorse settimane:

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro: il cast e le curiosità sul film

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro (in lingua originale dal titolo di The Man with the Golden Gun) è un film del 1974 diretto da Guy Hamilton, qui per l’ultima volta dietro la macchina da presa a dirigere una pellicola della saga.

Come spesso accaduto in precedenza con gli altri lavori dela seria, il soggetto di questo lavoro è liberamente tratto dal romanzo omonimo scritto da Ian Fleming.

Il film è il nono capitolo della serie dedicata alle gesta di James Bond ed il secondo dei sette recitati da Roger Moore. L’attore britannico risulterà poi il più longevo nei panni dell’agente 007. Al suo fianco in qualità di nona Bond girl c’è Britt Ekland nei panni di Mary Goodnight.

Nel ruolo del cattivone di turno dal nome Francisco Scaramanga uno dei più grandi attori britannici di sempre come Christopher Lee, famoso Saruman il Bianco nella saga de Il Signore degli Anelli.

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro: la trama della pellicola

IN questo film James Bond è finito nel mirino del killer Francisco Scaramanga, un mirino famoso il suo dato che gli è valso l’appellativo di “l’uomo con la pistola d’oro”, poiché uccide con proiettili d’oro sui quali c’è scritto il nome del bersaglio. Tra i due partirà dunque una sorta di inseguimento lunga tutto il film, con lo 007 che si mette sulle sue tracce dopo che al quartier generale è comparso un proiettile con la sua siglia sopra.