Moonraker – Operazione spazio: sabato 20 novembre torna su Rete4 James Bond interpretato da Roger Moore

TV e Spettacolo

Sabato 20 novembre 2021 Rete 4 continua la messa in onda di una delle saghe cinematografiche più longeve di sempre. Torna sul piccolo schermo l’iconico personaggio di James Bond nella pellicola Moonraker – Operazione spazio che torna in televisione a partire dalle ore 21:30 circa e mostrerà per la quarta volta nei panni dell’agente l’attore Roger Moore, che qui per la prima volta si imbatte in un’ambientazione a dir poco spaziale. Il film è la undicesima pellicola del famoso universo dedicato al personaggio creato da Ian Fleming. La trama, le curiosità ed il cast di Moonraker – Operazione spazio in onda su Rete4.

Qui puoi scoprire anche le trame e le curiosità degli altri film di 007 trasmessi da Rete 4 nelle scorse settimane:

Moonraker – Operazione spazio: il cast e le curiosità sulla pellicola

Moonraker – Operazione spazio è un film del 1979 diretto da Lewis Gilbert, regista inglese qui per l’ultima volta alla direzione di un film dell’immensa saga dedicata a James Bond.

Il film è l’undicesima pellicola della serie dedicata all’agente ed il quarto film dei sette interpretati da Roger Moore.

Per l’occasione fu adattato il romanzo di Ian Fleming dal titolo omonimo di Moonraker ma con un’ambientazione decisamente più spaziale, dato che quelli erano gli anni del boom di Star Wars ed il grande franchisee dello 007 non poteva di certo lasciarsi sfuggire questa succosa occasione.

Moonraker – Operazione spazio: la trama del film

James Bond sarà coinvolto per la prima volta in carriera in un intrigo che riguarda lo spazio. L’agente 007 dovrà infatti scoprire che fine abbia fatto lo Space Shuttle denominato Moonraker, di proprietà del miliardario Hugo Drax e sparito nel nulla.

Sarà proprio questo personaggio il cattivo della pellicola che avrà intenzione di sterminare la razza umana, a suo dire troppo debole ed imperfetta, per farla rilevare da una nuova specie di uomini e donne definiti da lui perfetti e segretati nello spazio in attesa di tornare sulla terra.

A James Bond il compito di sventare il lugubre piano di sterminio.