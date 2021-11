Agente 007 – La spia che mi amava: il decimo film di James Bond in onda su Rete4

TV e Spettacolo

Roger Moore interpreta James Bond per la terza volta in carriera .Scopri la trama ed il cast del film in onda su Rete4.

Sabato 13 novembre 2021 Rete 4 continua la maratona di messa in onda della saga cinematografia che vede protagonista l’iconico agente segreto James Bond. Il film Agente 007 – La spia che mi amava torna in televisione a partire dalle ore 21:30 circa e mostrerà per la terza volta nei panni dell’agente l’attore Roger Moore, qui in una versione ancora più romantica ed intrigante poiché si trova a collaborare con una spia del KGB che non sarà solo una semplice collega. Il film è la decida pellicola del famoso universo dedicato al personaggio creato dalla sapiente penna di Ian Fleming. La trama ed il cast della decima pellicola della saga in onda su Rete 4 in prima serata.

Qui puoi scoprire anche le trame e le curiosità degli altri film di 007 trasmessi da Rete 4 nelle scorse settimane:

Agente 007 – La spia che mi amava: il cast e le curiosità sul decimo film di James Bond

La spia che mi amava (in lingua originale dal titolo di The Spy Who Loved Me) è un film del 1977 diretto da Lewis Gilbert, regista inglese qui al ritorno a dirigere un film della saga dopo il riuscitissimo Agente 007 – Si vive solo due volte.

Il film è il decimo capitolo della serie dedicata alle gesta di James Bond ed il terzo dei sette interpretati da Roger Moore. L’attore britannico risulterà in tutto il più longevo nei panni dell’agente 007 e legherà per sempre la sua immagine a quella dell’iconico personaggio.

Al suo fianco in qualità di decima Bond girl c’è stata Barbara Bach, divenuta una diva proprio quando uscì il film nel 1977 grazie al ruolo di Anya Amasova.

Agente 007 – La spia che mi amava: la trama della pellicola

James Bond non fa neanche in tempo a tornare dal Cairo dopo una missione che già si dovrà imbattere in una nuova avventura. Questa volta l’agente segreto verrà a sapere che due sottomarini sono scomparsi nel nulla e toccherà a lui ed alla spia del KGB Anya collaborare in rappresentanza di Regno Unito e Russia.

I due si metteranno sulle tracce di tale Stromberg, un super cattivo con l’intenzione di radere al suolo il mondo con delle testate nucleari in grado di distruggere intere città. A James Bond ed alla sua complice il compito di sventare lo sciagurato piano.