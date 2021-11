Agente 007 – Solo per i tuoi occhi: torna in televisione la dodicesima pellicola della saga di James Bond

TV e Spettacolo

Roger Moore veste i panni dell'agente segreto per la quinta volta in carriera in una adrenalinica pellicola nella quale dovrà recuperare un ricercatissimo trasmettitore in grado di dirottare dei missili.

Sabato 27 novembre 2021 Rete 4 non vuole per nulla fermata la sua marcia di messa in onda della saga cinematografia che vede protagonista l’iconico agente segreto che rispondo al famoso nome di James Bond. Il film Agente 007 – Solo per i tuoi occhi torna in televisione a partire dalle ore 21:30 circa e si fregia della quinta partecipazione nei panni dell’agente l’attore Roger Moore. Il film è la dodicesima pellicola del riuscito riadattamento cinematografico dell’universo dedicato al personaggio di Ian Fleming. La trama ed il cast della pellicola in onda su Rete 4 in prima serata sabato 27 novembre 2021 alle ore 21:30.

Agente 007 – Solo per i tuoi occhi: il cast della pellicola

Solo per i tuoi occhi (dal titolo in lingua origianle di For Your Eyes Only) è un film del 1981 diretto da John Glen, noto regista che ha partecipato a molti film dela saga prima come montatore e collaboratore della casa di produzione che si occupava dei film della serie e successivamente come vero e proprio regista di ben cinque film della saga tutti girati negli anni ’80.

Il film è il dodicesimo che vede protagonista James Bond, interpretato ancora una volta da Roger Moore come nelle precedenti quattro pellicole, il soggetto è come al solito ispirato dai racconti di Ian Fleming con il materiale che arriva direttamente dai libri dal titolo Solo per i tuoi occhi e Rischio.

Al fianco dell’attore figura nel ruolo della Bond Girl la conosciuta Carole Bouquet ad interpretare Melina Havelock.

Agente 007 – Solo per i tuoi occhi: la trama del film

Al largo delle coste albanesi avviene il naufragio di una barca che appartiene alla flotta inglese come spia, dato che a bordo dell’imbarcazione c’è un costoso e super segreto marchingegno che serve per decifrare dei particolari codici di lancio dei missili.

Tutte le intelligence mondiali sono interessate al trasmettitore e si mettono sulle sue tracce e toccherà sempre a James Bond risolvere la situazione dopo che si sarà messo in contatto con la figlia dell’archeologo marino che lo aveva localizzato e subito dopo è stato ammazzato, i due dovranno sventare il piano diabolico di un miliardario greco.