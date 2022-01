Agente 007 – GoldenEye: su Rete4 la prima volta di Pierce Brosnan nei panni di James Bond

TV e Spettacolo

Sabato 8 gennaio 2022 i telespettatori di Rete 4 vedranno ripartire il lungo ciclo dedicato all’agente segreto più famoso di tutta la storia del cinema. In prima serata a partire dalle ore 21:20 circa va infatti in scena la prima interpretazione di Pierce Brosnan nei panni di James Bond come protagonista della pellicola Agente 007 – GoldedEye. Il diciassettesimo film della serie mostrerà Bond alle prese con un nuovo e pericoloso nemico da affrontare, un potente uomo della malavita russa che ha rubato la letale arma spaziale detta Goldeneye. La trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Agente 007 – GoldenEye: il cast e le curiosità del film

GoldenEye è un film del 1995 diretto da Martin Campbell, apprezzato regista neozelandese capace di confermarsi agli occhi del pubblico anche dopo questo lavoro con il suo grande successo dal titolo La maschera di Zorro.

Si tratta del diciassettesimo film basato sul personaggi creato da Ian Fleming nel quale nei panni di James Bond troviamo per la prima volta l’attore Pierce Brosnan. Al suo fianco a completare il cast della pellicola spiccano anche Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don Baker, Judi Dench, Robbie Coltrane, Minnie Driver, Alan Cumming, Samantha Bond, Serena Gordon, Gottfried John, Tchéky Karyo, Michael Kitchen, Desmond Llewelyn e Simon Kunz.

Agente 007 – GoldenEye: la trama della pellicola

James Bond sarà alle prese con il furto di un potente sistema satellitare che contiene una pericolosa arma segreta denominata GoldenEye. L’agente si metterà dunque sulle tracce del colpevole e dovrà indagare sull’identità del Sindacato di Janus, una potente associazione che ha rubato l’arma da un centro di ricerca russa dopo aver architettato un credibile incidente.

Al fianco di Bond si paleserà una assassina sexy che prima le darà contro e invece poi sarà un’utile alleata per contrastare un generale russo che lavora direttamente per Janus.

Quello che James credeva un nuovo nemico sarà invece il ritorno di una vecchia minaccia del passato.