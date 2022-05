10 giorni senza mamma: trailer, trama e cast del film con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini stasera su Canale5

Giovedì 5 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nella quale il regista Alessandro Genovesi ci presenta una famigliola entrata in crisi quando la mamma decide di prendersi una sacrosanta vacanza. Nella pellicola 10 giorni senza mamma troviamo infatti Carlo, dirigente del personale di una catena di supermercati, sposato con Giulia e papà di tre figli della quale si occupa solo lei. Per Giulia, frustrata dalla situazione, arriverà il momento di prendere in mano la sua vita e lasciare quella dei figli nelle mani del padre.

La pellicola 10 giorni senza mamma arriva sul canale Mediaset in prima visione assoluta a partire dalle ore 21:30 circa.

10 giorni senza mamma: le curiosità ed il cast del film

10 giorni senza mamma è un film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi, apprezzato regista e sceneggiatore nostrano che già in passato si è fatto apprezzare dal pubblico con altre commedie di punta come Puoi baciare lo sposo o Ma che bella sorpresa e nel sequel di questa pellicola dal titolo di 10 giorni con Babbo Natale.

Il cast del film è ovviamente quasi lo stesso del suo successore, quindi ritroviamo i capofamiglia interpretati da Fabio De Luigi, comico ed attore che più volte ha collaborato con il regista Genovesi, e Valentina Lodovini, apprezzata interprete già vista nel fortunato filone di film inaugurato da Benvenuti al Sud.

A loro fianco completano il cast Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni.

10 giorni senza mamma: la trama della pellicola

Carlo e Giulia sono sposati ed hanno tre figli dei quali si occupa principalmente lei a causa degli impegni lavorativi di lui, responsabile de personale di una catena di supermercati. Stanca di occuparsi sempre e solo dei figli e delusa dal fato di aver messo da parte la carriera per gli altri, Giulia decide di ritornare in pista affidando la prole al marito che ne combina delle belle nel tentativo di salvare la baracca mentre la moglie porta il pane a casa.

